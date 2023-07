Pożary w kurortach. Kiedy można zrezygnować nie tracąc pieniędzy?

Za sprawą ostatnich wydarzeń w Grecji pojawiają się pytania, czy z powodu zaistnienia np. pożarów można zrezygnować z wyjazdu, bez ponoszenia kosztów. Jak zauważa „Rzeczpospolita", zazwyczaj umowy z biurami podróży przewidują, że po rezygnacji podróżny dostaje zwrot tylko części wpłaconych pieniędzy (im bliżej wyjazdu, tym mniej). Sytuację tę reguluje art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Kiedy możemy zrezygnować z wyjazdu nie tracąc pieniedzy? Ekspertka tłumaczy

Jak podkreśla w rozmowie z gazetą Marta Kruk, radczyni prawna z kancelarii prawnej VenaGroup, aby możliwa była rezygnacja bez dodatkowych opłat, muszą wystąpić nadzwyczajne i nieuniknione okoliczności w miejscu docelowym. – Nie jest to więc typowa „siła wyższa” w rozumieniu prawa cywilnego, ale zdarzenia, które uniemożliwiają prawidłowe zorganizowanie imprezy turystycznej w danym miejscu – mówi Kruk.

Inicjatywa odwołania wycieczki może wyjść od samego organizatora, który informuje klienta, ale też od podróżnego. – Nie wystarczy jednak sam fakt, że na wyspie trwają pożary – tłumaczy Kruk. – Wspomniane okoliczności muszą wystąpić w pobliżu konkretnego hotelu, w którym ma zatrzymać się podróżny. Najważniejszą sprawą jest bowiem prawo do wypoczynku. A ono obejmuje też możliwość zrelaksowania się, bez dodatkowych nerwów związanych z możliwością ewakuacji hotelu – dodaje.

Gazeta zwraca uwagę, że myśląc o odwołaniu wyjazdu należy zwracać uwagę na komunikaty władz lokalnych, a nie na doniesienia medialne, gdyż te – w przypadku ewentualnego sportu z organizatorem wycieczki – mogą nie zostać uznane przez sąd za dostateczny dowód. Sąd dokonuje oceny na podstawie wiedzy dostępnej w momencie podjęcia decyzji o odwołaniu wycieczki.

Nie musimy godzić się na inny hotel

Możemy mieć również do czynienia z sytuacją, że organizator zaproponuje inny hotel, w bezpiecznej lokalizacji. Dziennik zwraca uwagę, że oznacza to zmianę warunków umowy, zatem klient nie musi na to wyrazić zgody. Jeśli propozycji nie przyjmie, wówczas organizator musi zwrócić pieniądze.

