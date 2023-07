800 plus już tylko formalnością. Ministerstwo przestrzega przed oszustami

W piątek Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci podnoszącą wysokość świadczenia wychowawczego do 800 zł od przyszłego roku. Oznacza to, że ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Wydaje się zatem, że waloryzacja 500 plus do kwoty 800 zł jest już tylko formalnością, bowiem trudno spodziewać się w tej sprawie prezydenckiego weta.

Ministerstwo ostrzega przed oszustami

Pierwszy przelew w zwiększonej kwocie rodzice otrzymają do 29 lutego przyszłego roku z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 roku.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przypomina, że zmiana wysokości świadczenia wychowawczego z kwoty 500 zł na kwotę 800 zł będzie dokonywana z urzędu i nie będzie wymagała wydania decyzji ani składania dodatkowych wniosków. Resort przestrzega przed oszustami.

– Podczas spotkań z rodzinami uczulamy rodziców i opiekunów na to, że zmiana wysokości świadczenia nie będzie wymagała od nich żadnych dodatkowych czynności. Podkreślam to bardzo wyraźnie, ponieważ oszuści nie oszczędzą żadnej okazji do wyłudzenia pieniędzy czy danych osobowych. Co chwilę słyszymy o tego rodzaju próbach. Drodzy rodzice, nie dajcie się oszukać! – apeluje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

„Wspieranie rodzin to inwestycja"

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej podkreśla, że waloryzacja 500 plus to kolejny krok w kierunku lepszej i bezpiecznej przyszłości dzieci.

– Wspieranie rodzin to inwestycja – dzieci są przyszłością Polski. Dostosowujemy wysokość wsparcia do obecnych potrzeb polskich rodzin. To także pieniądze, które rodziny mogą przeznaczyć zgodnie z potrzebami – np. wakacyjny wyjazd, dodatkowe zajęcia, różnego rodzaju aktywności. Program Rodzina 500 plus to już ok. 250 mld zł wsparcia, które każdego miesiąca pozwala pokryć potrzeby ok. 7 mln dzieci. Podnosząc wysokość świadczenia do 800 zł stawiamy kolejny krok w kierunku lepszej i bezpiecznej przyszłości naszych dzieci – mówi Maląg.

Z danych przekazanych naszej redakcji przez resort rodziny i polityki społecznej wynika, że w ramach nowego okresu świadczeniowego 500 plus (rozpoczął się w czerwcu, zakończy w maju 2024 roku) do końca czerwca złożono wnioski dotyczące ponad 7 mln dzieci (ministerstwo zaznacza, że są one wciąż rozpatrywane). Późniejsze złożenie wniosku skutkowałoby brakiem wypłat za poprzedni miesiąc.

Chiny wprowadzają swoje 800 plus. Beneficjentem inna grupa niż w Polsce

Hołownia ostro o waloryzacji 500+. „Nie jesteśmy tak głupi, jak Kaczyński myśli"