Rząd wprowadził dodatek na zakupy. Nawet 2000 zł

Rząd Kanady zdecydował o wprowadzaniu dla najbardziej potrzebujących rodzin wsparcia finansowego. Ma ono pomóc w sfinansowaniu zakupów spożywczych w okresie inflacji. Inflacja za czerwiec wyniosła w Kanadzie 2,8 proc. rok do roku, wobec 3,4 proc. w maju. To kolejny spadek w ostatnich miesiącach, od czasu odnotowanych przed rokiem rekordowych 8,1 proc., co było najwyższym wynikiem od niemal 40 lat.

Dopłaty do zakupów spożywczych. Kto może liczyć na 2000 zł?

Wspomniane wsparcie to jednorazowy dodatek, który ma wesprzeć Kanadyjczyków w organizacji zakupów żywnościowych. Kwoty dodatku są różne i zależą od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz od zarobków.

Z danych, które przytacza Gazeta.pl wynika, że dla rodziny z dwójką dzieci przewidziano 467 dolarów, co oznacza równowartość niemal 1900 zł. Single mogą liczyć na 234 dolary (prawie 1000 zł), zaś seniorzy na 225 dolarów (nieco ponad 900 zł).

Portal zwraca uwagę, że w Kanadzie żyje dużo polskich obywateli, którzy również będą mogli skorzystać z dofinansowania.

Kluczowe roczne dochody

Jak wspomniano, kwoty dodatku zależą również od zarobków. Wspomniane 467 dolarów na sfinansowanie zakupów spożywczych trafi do pary z dwójką dzieci, której roczne dochody wynoszą 35 tys. dolarów netto. Z kolei samotna matka z jednym dzieckiem otrzyma 386,50 dolarów na artykuły spożywcze, jeśli jej roczne dochody nie przekraczają 30 tys. dolarów netto.

Mieszkańcy Kanady nie muszą ubiegać się o świadczenie na artykuły spożywcze. Dostarcza je stosowny urząd. Konieczne jest jednak złożenie zeznania podatkowego za 2021 rok.

Czytaj też:

Chmura dymu znad Kanady dotarła do Polski. Czy jest groźna dla zdrowia?Czytaj też:

Kryterium dochodowe w 800+? Morawiecki stawia sprawę jasno