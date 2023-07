Belgia podwyższa wiek emerytalny. Większość obywateli przeciw

Obecnie ustawowy wiek emerytalny w Belgii wynosi 65 lat. Za półtora roku się to jednak zmieni, bowiem od 1 lutego zostanie on podwyższony do 66 lat, a od 1 lutego 2030 roku do 67 lat. Dotyczy on zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Prawo przewiduje możliwość wcześniejszego skorzystania ze świadczeń emerytalnych, jednak w takim wypadku będą one niższe.

Belgijscy pracownicy nie chcą podwyżki wieku emerytalnego

Okazuje się jednak, że zdecydowana większość belgijskich pracowników nie akceptuje koncepcji późniejszego przechodzenia na emeryturę. Z badania przeprowadzonego przez firmę doradczą Securex (specjalizuje się w kwestiach zatrudnienia i administracji) wynika, że aż 90 proc. respondentów nie chce pracować do 67. roku życia. Również z badań Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przeprowadzonych w 2021 roku wynika, że jedynie 6,3 proc. Belgów chce kontynuować aktywność zawodową po ukończeniu 65. roku życia.

Reforma emerytalna w Belgii może przypominać, że zmiany przeprowadzone przed dekadą w Polsce. Ówczesny rząd koalicji PO-PSL zdecydował o wydłużeniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67. roku życia. Tamtą reformę odwrócił rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2017 roku, przywracając dawny wiek emerytalny – 60 dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn.

Polacy o wieku emerytalnym

Z niedawnego sondażu SW Research dla „Rzeczpospolitej" wynika, że 41,4 proc. Polaków to zwolennicy zachowania obecnego wieku emerytalnego. Niespełna 27 proc. uważa, że korzystniejsze jest podniesienie wieku emerytalnego, co wiąże się z otrzymaniem wyższego świadczenia. Blisko co trzeci respondent nie ma zdania w tej kwestii.

