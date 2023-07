Inflacja w lipcu. Są najnowsze dane GUS

Inflacja w lipcu w Polsce wyniosła 10,8 proc. rok do roku. Miesiąc do miesiąca ceny w Polsce spadły o 0,2 proc. - podał w poniedziałek GUS. To już piąty z rzędu spadek inflacji.

Główny Urząd Statystyczny podał wstępny szacunek inflacji CPI za lipiec. Wyniosła ona 10,8 proc. To tzw. szybki szacunek. Szczegóły danych – jak dokładnie zmieniły się ceny poszczególnych towarów żywnościowych, innych produktów (paliwo, energia, odzież itd.) czy usług – poznamy 14 sierpnia. Odczyt 10,8 proc. jest najniższy od lutego 2022 r., gdy inflacja roczna wyniosła 8,5 proc. Inflacja w Polsce spada już piąty miesiąc z rzędu – szczyt zanotowała w lutym br., gdy sięgnęła 18,4 proc. rok do roku. Od kwietnia 2021 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych kształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego, określonego przez Radę Polityki Pieniężnej na 2,5 proc. Co ze stopami procentowymi? 21 sierpnia odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Kredytobiorcy mają nadzieję, że Rada odważy się obniżyć stopy procentowe, co z kolei przełoży się na niższe koszty kredytowe. Na to jednak prawdopodobnie za wcześnie, choć na kilkanaście tygodni przed wyborami nie można odrzucać żadnego scenariusza. W programie „Jeden na jeden” na antenie TVN24 prof. Przemysław Litwiniuk mówił, co stanie się, jeżeli w tym roku dojdzie do obniżki stóp procentowych. - Musimy bardzo ostrożnie podchodzić do tematyki inflacji, aby jakimiś ruchami, które mają bardziej pomóc rządowi niż obywatelom, niż podmiotom gospodarczym, nie doprowadzić do odwrócenia tego trendu – powiedział. Czytaj też:

Dyskonty obniżają ceny. To może być walka na wyniszczenieCzytaj też:

Koszyk zakupowy coraz tańszy. Wiemy, które ceny spadły najbardziej