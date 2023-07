W dwudniowym referendum, które odbyło się w weekend 7-8 czerwca 2003 roku 77,5 proc. rodaków opowiedziało się za włączeniem Polski do struktur europejskich. Niecały rok później, dokładnie 1 maja 2004 roku, Polska, wspólnie z dziewięcioma innymi państwami Europy Centralnej, weszła do Unii. Grono wspólnoty powiększyło się do 25 krajów członkowskich i było to największe rozszerzenie w historii Unii Europejskiej.

W referendum najważniejsza była frekwencja. Musiała przekroczyć 50 proc., żeby głosowanie było ważne. Ostatecznie frekwencja wyniosła 59 proc. Półtora miesiąca po referendum Polska podpisała Traktat Akcesyjny. A 1 maja 2004 roku w Dublinie odbyła się oficjalna uroczystość wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ówczesny przewodniczący Parlamentu Europejskiego Irlandczyk Pat Cox przywitał nowe państwa słowami: „Witamy w domu”. Zachęcał je, by wykorzystywały szanse stwarzane przez członkostwo we Wspólnocie.

Szans pojawiło się mnóstwo: otwarcie granic, wspólny rynek i to, co rozbudzało największe emocje, czyli unijne fundusze. Z ostatniego badania CBOS wynika, że po prawie dwóch dekadach Polski w UE aż 92 proc. Polaków popiera nasze członkostwo w strukturach europejskich. Jesteśmy więc narodem euroentuzjastów.

50 największych unijnych inwestycji

20 lat po unijnym referendum to dobry czas, na podsumowania. Z tej okazji przygotowaliśmy ranking 50 największych unijnych inwestycji. Wymienione w nim projekty pochodzą z ostatniej unijnej perspektywy przypadającej na lata 2014-2020. Głównym kluczem wyboru była największa wartość unijnego dofinansowania. Widać, jak potężny wpływ mają fundusze na otaczającą nas rzeczywistość. Oto tylko kilka przykładów inwestycji, które nie powstałyby tak szybko bez możliwości wykorzystania funduszy europejskich.

Dwa pierwsze miejsca zajmuje warszawskie metro. Chodzi o drugi i trzeci etap budowy drugiej linii linii metra. To w sumie 11 nowych stacji oraz 30 sztuk taboru do ich obsługi. Środki na ten cel w kwocie prawie 3,8 mld zł, co stanowi ok. 60 proc. całej inwestycji wartej ponad 6,5 mld zł, pochodziły z funduszy europejskich.

Na trzecim miejscu uplasowała się modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Chodziło przede wszystkim o jego wydrążenie do głębokości 12,5 m, co pozwoliło zawijać do szczecińskiego portu większym gabarytowo jednostkom. Wcześniej duże statki musiały „zrzucać” część ładunku w Świnoujściu, żeby płynąć dalej do Szczecina. Przez płytszy tor wodny w głąb kraju mogły dostać się jednostki z ładunkiem ok. 20 tys. ton. Teraz, po oddanej już rok temu inwestycji, do Szczecina zawijają już statki z dwa razy większym gabarytem.

Do końca tego roku zaplanowano położenie 10 tys. km linii światłowodowych oraz wzniesienie 1197 obiektów radiokomunikacyjnych. Nowy system usprawni przede wszystkim komunikację personelu prowadzącego ruch kolejowy. Do tej pory dyżurny ruchu łączył się z maszynistą w sposób analogowy przez radio. Nie mógł jednocześnie odbierać i nadawać sygnałów. Poza tym docierało do niego wiele nieistotnych komunikatów od innych pracowników kolei, którzy rozmawiali na tej samej częstotliwości. W tym kontekście technologia GSM-R to na kolei rewolucja. Pozwoli na bardziej precyzyjne i aktualne przekazywanie informacji, również nadawanie i odbieranie wiadomości tekstowych. To wszystko ma się przełożyć na lepszą jakość usług – pociągi będą mogły jeździć szybciej, częściej i bezpieczniej.

W pierwszej dziesiątce rankingu pojawiły się również takie inwestycje, jak budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze, realizacja odcinka drogi ekspresowej S19 z Lublina do Rzeszowa, modernizacja układu falochronów w gdańskim porcie czy zapewnienie Polakom dostępu do szybkiego internetu.

Jedna z inwestycji z pierwszej dziesiątki została oddana do użytku zaledwie kilka tygodni temu. Mowa o tunelu pod Świną łączącym wyspy Uznam i Wolin oraz samo Świnoujście z resztą kraju.

Wśród innych inwestycji znaleźć można m.in projekt dotyczący inwestycji „Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją”: był dla nas kolejnym kontraktem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Kontrakt wymagał od Wykonawcy dużego doświadczenia w realizacji inwestycji infrastrukturalnych, bo był nie tylko wielobranżowy, ale obejmował również budowę nowej sieci trakcyjnej na całym ponad 100 km odcinku linii. Ale dzięki zaangażowaniu naszego zespołu z powodzeniem zakończyliśmy prace w terminie umownym. Mam nadzieję, że przyczyniliśmy się do wzmocnienia potencjału rozwojowego tego regionu, a przede wszystkim do poprawy komfortu podróży mieszkańców miejscowości na liniach objętych tym projektem.

Teraz skupiamy się na kolejnym ważnym projekcie w Pyrzowicach, gdzie dla poprawy zasilania w rejonie Lotniska zajmujemy się m.in budową sieci kablowej o napięciu 110 kV oraz stacji GPZ 110/20 kV Pyrzowice Lotnisko, a także kończymy prace związane z rewitalizacją i odbudową linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie, w ramach której powstanie m.in. połączenie kolejowe na Lotnisko Katowice Pyrzowice – mówi Marita Szustak, prezes Track Tec Construction.

O tym, jak wielkie znaczenie dla wielu projektów miało unijne wsparcie, przekonuje dalsza część naszego rankingu. W pierwszej pięćdziesiątce najwięcej, bo aż 14 inwestycji, jest związanych z koleją. Drugą największa grupę projektów stanowią inwestycje drogowe (10). Następnie transport miejski (8). Po cztery inwestycje przypadają na sektory ochrony zdrowia i środowiska.