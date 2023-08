Bary i restauracje będą miały nowy obowiązek. Jest projekt rozporządzenia

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało dziś projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Ministerstwo – jak podaje TVN24 Biznes – zwraca uwagę, że obecnie w przepisach krajowych dotyczących znakowania środków spożywczych jak i unijnych dotyczących przekazywania konsumentom informacji na temat żywności „brak jest jednoznacznego wskazania co rozumie się pod pojęciem 'napój alkoholowy'".

Kiedy zasadne określenie „nalewka"?

– Ponadto, w odniesieniu do napojów alkoholowych, obecnie obowiązujące przepisy nie określają warunków na jakich możliwe jest stosowanie w oznakowaniu produktu określenia "nalewka'" – wskazuje resort w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu.

Ministerstwo podkreśla, że „prowadzi to do utraty renomy tego określenia, które konsumenci utożsamiają z napojem spirytusowym wytworzonym na bazie alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, destylatu pochodzenia rolniczego lub napoju spirytusowego, który w procesie maceracji części roślin lub owoców, który tradycyjnie jest wytwarzany w Polsce przez przedsiębiorców, jak i na własny użytek domowym sposobem". Dlatego projektowane rozporządzenie precyzuje na jakich warunkach można umieścić w oznakowaniu napoju spirytusowego określenie „nalewka". Zdaniem resortu, na etykiecie napoju spirytusowego powinna znaleźć się nazwa prawna „likier" lub „napój spirytusowy" (w zależności od zawartości cukrów), oprócz tego, na etykiecie będzie mogło znaleźć się dodatkowe określenie „nalewka".

Nowy obowiązek dla restauracji i pubów

Projekt zakłada również wprowadzenie obowiązku podawania informacji o zawartości alkoholu dla napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc. objętościowych, „które są oferowane do sprzedaży konsumentowi finalnemu lub zakładom żywienia zbiorowego bez opakowania, lub w przypadku pakowania takich napojów w pomieszczeniu sprzedaży na życzenie konsumenta finalnego lub ich pakowania do bezzwłocznej sprzedaży". Dzięki temu – jak podkreśla resort – konsument będzie mógł dokonać świadomego wyboru spośród napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2 proc. objętościowych np. w restauracji, pubie. Ministerstwo zwraca uwagę, że obecnie konsumenci „przywiązują wagę do zdrowego stylu życia, diety i ograniczania spożycia składników niekorzystnie oddziałujących na organizm".

Nowy obowiązek ma zacząć obowiązywać po upływie 60 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Według resortu rolnictwa taki okres pozwoli na dostosowanie się restauracji, pubów, barów oraz innych zakładów sprzedaży konsumentom finalnym do projektowanych przepisów przez zaktualizowanie informacji o zawartości alkoholu w napojach alkoholowych oferowanych konsumentom w kartach dań czy innych nośnikach informacji dostępnych w lokalach. Jednocześnie ministerstwo chce znieść obowiązek podawania informacji o wykazie składników dla napojów o zawartości alkoholu wyższej niż 1,2 proc. objętościowych.

Projekt trafił do uzgodnień i konsultacji publicznych. Zainteresowane podmioty mają czas na zgłaszanie ewentualnych uwag do 21 sierpnia.

