Nadchodzi kolejny długi weekend. Nie wszyscy będą mieli wolne

Już za dziesięć dni czeka nas kolejny w tym roku długi weekend. Ma to związek z faktem, iż 15 sierpnia obchodzimy podwójne święto – dzień Wniebowzięcia Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej) i święto Wojska Polskiego. Jak głosi art. 130 kodeksu pracy „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Tym samym, przypadające w tym roku na wtorek święto będzie dniem wolnym od pracy. Wystarczy zatem wziąć urlop w poniedziałek 14 sierpnia, by cieszyć się czterodniowym weekendem.

Długi weekend. Kto musi pracować?

Nie wszyscy jednak będą mogli mieć długi weekend, a niektórzy nie mogą liczyć nawet na wolne 15 sierpnia. Jak przypomina Radio Zet, art. 151 kodeksu pracy głosi, że pracownicy transportu, służb, w tym także służby ochrony zdrowia oraz prywatnych firm, które ze względu na swoją specyfikę świadczą usługi także w święta (np. firm międzynarodowych), będą musieli tego dnia pracować.

Co istotne, pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy, np. 14 sierpnia w poniedziałek. Jeśli udzielenie dnia wolnego za pracę w święto nie jest możliwe, to pracodawca musi wypłacić pracownikowi dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy.

Kiedy kolejny długi weekend?

Na możliwość zorganizowania kolejnego w tym roku długiego weekendu przyjdzie nam poczekać aż do listopada w związku z Dniem Wszystkich Świętych. 1 listopada przypada w tym roku w środę. Wystarczy zatem wziąć urlop 2 i 3 listopada, by mieć aż pięć dni wolnego.

