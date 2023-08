Czerwona środa na GPW. Niezłe wyniki Alior Banku

Na notowania na warszawskiej giełdzie wpływ miało obniżenie przez agencję Fitch długoterminowego ratingu Issuer Default Rating (IDR) dla USA z najwyższego poziomu AAA do AA+. Zdaniem ekspertów, głównym powodem był niepokojący „stały spadek standardów zarządzania”. Już po otwarciu dzisiejszych notowań kurs WIG20 zaczął gwałtownie spadać, 1,5 godziny później zniżka indeksu wynosiła niemal 2 proc. Indeks spadł w okolice poziomu 2145 pkt., na którym zatrzymał się i do końca sesji pozostawał w przedziale około 2145-2160 pkt. Na zamknięciu sesji indeks WIG20 wyniósł 2142,82 pkt., co oznacza spadek o 2,1 proc. wobec wtorkowego zamknięcia.

Czerwona środa na giełdzie. Niezłe notowania Alior Banku

mWIG40 spadł o 1,29 proc. do 5264,9 pkt., a sWIG80 zniżkował o 0,95 proc. do 21 721,3 pkt. Kurs WIG spadł o 1,8 proc. i osiągnął poziom 70 814,36 pkt.

Podczas dzisiejszej sesji stosunkowo nieźle radził sobie Alior Bank, który kilkakrotnie wychodził na plus. Na zamknięciu sesji papiery tej spółki notowane były o 0,17 proc. powyżej zamknięcia we wtorek. Gorzej wyglądały notowania mBanku, który na zamknięciu sesji spadł o 1,98 proc., a w trakcie notowań papiery banku taniały nawet o ponad 3,5 proc.

Zarówno Alior Bank, jak i mBank jeszcze przed środową sesją przedstawiły wyniki za drugi kwartał tego roku.

Zysk Alior Banku w drugim kwartale br. wyniósł 506 mln zł. To o 290 mln zł więcej niż w drugim kwartale 2022 roku. To więcej niż spodziewali się analitycy, którzy prognozowali zysk na poziomie 449 mln zł. Z kolei strata mBanku wyniosła ok. 15,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 229,7 mln zł zysku netto. Wynik mBanku okazał się 38 proc. lepszy od oczekiwań rynku, który spodziewał się, że strata będzie wyższa i wyniesie 25,1 mln zł. W pierwszej połowie br. zysk netto banku wyniósł 127,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 742 mln zł.

