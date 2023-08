Co 10. pociąg w Polsce opóźniony. UTK przedstawił dane

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) przedstawił dane dotyczące punktualności pociągów w II kwartale 2023 roku. Okazuje się, że między kwietniem a czerwcem na czas do stacji końcowej dojechało 91,1 proc. pociągów pasażerskich, przy opóźnieniach powyżej 5 minut 59 sekund. Stanowi to wzrost o 0,2 pkt proc. w stosunku do I kwartału tego roku.

Punktualność pociągów w II kwartale 2023 r. Najlepiej w kwietniu

Najwyższy poziom punktualności pociągów pasażerskich w II kwartale br. odnotowano w kwietniu (92,4 proc.). W kolejnych miesiącach odnotowano spadek tego wskaźnika do 91,8 proc. w maju i 89,1 proc. w czerwcu.

– Dane o drugim kwartale w punktualności pasażerskiej można podzielić na dwa okresy – pierwszy z nich obejmował czas po korekcie rozkładu jazdy w marcu, gdy w kwietniu i maju punktualność pasażerska poprawiła się i czerwiec, kiedy ponownie wynik punktualności dla całego rynku nie przekroczył 90 proc. Trwające prace w obszarze warszawskiego węzła kolejowego, a także zdarzenia losowe i pojawiające się problemy z taborem czy zjawiskiem wydłużonego lokowania podróżnych na stacjach linii nr 20 przełożyły się na niższe niż w poprzednich latach wyniki punktualności u przewoźników korzystających z warszawskiego węzła kolejowego – komentuje dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Najwyższy wskaźnik punktualności w II kwartale br. odnotowała PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. (98,5 proc.). Główny przewoźnik dalekobieżny – „PKP Intercity” S.A. osiągnął poziom punktualności 73,5 proc., co jest wynikiem o 0,5 pkt proc. gorszym w stosunku do I kwartału br.

UTK podaje, że w II kwartale tego roku odnotowano ponad 333 przypadki opóźnień, których czas przekraczał 120 minut. W tym zestawieniu dominują przyczyny związane z taborem, jak np. naprawa lub wymiana na skutek awarii. W drugiej kolejności były to przyczyny związane z wypadkami (samobójstwa i wypadki z udziałem ludzi).

Punktualność pociągów towarowych

Urząd przedstawił również dane dotyczące punktualności pociągów towarowych w II kwartale br. Punktualnie do stacji końcowej dojechało w tym okresie 53,6 proc. takich pociągów. Stanowi to wzrost o 5,1 pkt proc. w porównaniu z wcześniejszym kwartałem.

Najwyższą punktualność odnotowano w maju (55 proc.). Średnie opóźnienie pociągu towarowego wyniosło 613 minut. Na 48 808 opóźnionych pociągów 73 proc. stanowiły te, których opóźnienie wynosiło minimum 120 minut.

Z danych opublikowanych przez UTK na początku kwietnia wynika, że w 2022 roku poziom punktualności pociągów wyniósł 88,6 proc. To wynik o niemal 1,5 pkt proc. gorszy niż w 2021 roku i aż o 6 pkt proc. gorszy niż w roku 2020.

Czytaj też:

Podróżujący w niebezpieczeństwie. Oszuści podają się za PKP i wyłudzają pieniądzeCzytaj też:

Czeskie koleje wchodzą do Polski. Będą realizować 4 kursy dziennie