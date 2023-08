Kiedy wypłata 14. emerytur? Maląg zabrała głos

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg była w środę gościem programu „Gość Wiadomości". Minister pytana była m.in. o termin wypłaty 14. emerytury, która od tego roku jest świadczeniem stałym.

Kiedy wypłaty 14. emerytur?

– Lada moment rozporządzenie zostanie przygotowane i przedstawione. Na pewno jesienią tego roku będą 14. emerytury – powiedziała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

Przypomnijmy, że to właśnie rząd określa w rozporządzeniu termin wypłaty świadczenia. W zeszłym roku „czternastki" wypłacano na przełomie sierpnia i września.

W rozmowie pojawił się też wątek emerytur pomostowych. Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś nowelizację ustawy w tej sprawie. Obecnie emerytury pomostowe przysługują tylko tym osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Oznacza to, że emerytury pomostowe mają charakter wygasający. Nowelizacja to znosi. Maląg przypomniała, że osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r., które pracowały co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze „mogą ubiegać się o emeryturę pomostową".

Jaka płaca minimalna w 2024 r?

Minister rodziny i polityki społecznej była również pytana o wysokość płacy minimalnej w przyszłym roku. Maląg podkreśliła, że ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie do połowy września, pewne jest natomiast, że w 2024 roku – podobnie jak w tym roku – minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie. – W związku z tym, że średnioroczna inflacja jest jeszcze w tym roku dwucyfrowa, będzie dwukrotna waloryzacja płacy minimalnej w przyszłym roku, czyli od stycznia i od 1 lipca – powiedziała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej.

