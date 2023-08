Bezpieczny Kredyt 2 proc. Szczyt zainteresowania za nami?

Jak podaje RMF FM, poprzedni tydzień był rekordowy dla programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. Do tej pory Polacy złożyli ponad 30 tys. wniosków o udzielenie kredytu z rządową dopłatą, a blisko 2100 podpisało już umowę kredytową, z czego ponad tysiąc – czyli połowę wszystkich dotychczas podpisanych umów – zawarto właśnie w poprzednim tygodniu.

Bezpieczny Kredyt 2 proc. Wniosków będzie mniej?

Wiele wskazuje na to, że szczyt liczby wniosków składanych w programie Bezpieczny Kredyt 2 proc. jest już za nami.

– Stopniowo troszkę wolniej te liczby wniosków przyrastają, natomiast szybciej przyrasta liczba zawieranych umów. To jest oczywiste. Wnioski są już w bankach, więc teraz ten proces zawierania umów będzie przyspieszał – mówi w rozmowie z RMF FM Agnieszka Wachnicka, wiceprezeska Związku Banków Polskich.

Rozgłośnia podaje, że w piku do banków trafiało niemal tysiąc wniosków dziennie. Trzeba jednak pamiętać, że każda osoba czy rodzina ubiegająca się o kredyt, mogła złożyć dokumenty w kilku instytucjach.

Średnia kwota udzielonego kredytu to ok. 360 tys. zł, czyli znacznie poniżej górnego limitu (500 tys. zł dla singla, 600 tys. zł dla rodziców z dzieckiem). Może to sugerować, że z programu korzystają głównie mieszkańcy mniejszych miast, gdzie mieszkania są tańsze.

Od czasu uruchomienia programu na początku lipca br., firmy deweloperskie notują kilkuprocentowe wzrosty sprzedaży nieruchomości.

Zmiany w programie

Tymczasem na ostatnim posiedzeniu Sejm wprowadził zmiany dotyczące programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. Przypomnijmy, że zgodnie z obecnymi zasadami o kredyt może się ubiegać osoba, która nie ukończyła 45. Roku życia (w przypadku małżeństw wystarczy, że warunek ten spełnia jeden z partnerów). Jedna ze zmian przewiduje, że kredyt może być udzielony wnioskodawcy, który nie spełnia kryterium wiekowego, o ile służyć ma nabyciu lokalu, w którym kredytobiorca mieszka na podstawie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności (to ukłon w stronę stron programu Mieszkanie Plus, który został zakończony kilka miesięcy temu). W takiej sytuacji spełnienie kryterium wieku ustala się na dzień podpisania takiej umowy. Kredyt będzie więc osiągalny np. dla osoby, która obecnie ma 47 lat, ale w momencie zawarcia wspomnianej umowy najmu nie miała 45 lat.

