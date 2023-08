Inflacja coraz bliżej jednocyfrowego poziomu. Członek RPP komentuje

Eurostat przedstawił dziś najnowsze dane dotyczące inflacji w krajach Unii Europejskiej. W poprzednim miesiącu wskaźnik HICP dla Polski wyniósł 10,3 proc., podczas gdy średnia unijna wyniosła 6,1 proc. Najniższa inflacja występuje w Luksemburgu i Belgii (odpowiednio 3,7 proc. i 4,14 proc.), najwyższa zaś na Węgrzech (20,1 proc.).

Przypomnijmy, że z zaprezentowanych na początku tygodnia danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że inflacja w lipcu wyniosła w Polsce 10,8 proc. To oznacza, że dane europejskiego urzędu statystycznego są dla naszego kraju nieco bardziej optymistyczne (różnica w wyliczeniach wynika m.in. ze składu koszyka zakupowego, który jest brany do analizy).

Członek RPP komentuje

Najnowsze dane Eurostatu skomentował członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Ireneusz Dąbrowski. – Coraz bliżej jednocyfrowej inflacji. Ceny według Eurostatu w Polsce w lipcu 2023 r. w ujęciu rocznym wzrosły o 10,3 proc. — napisał na platformie X (dawniej Twitter) Dąbrowski.

Business Insider Polska przypomina, że w niedawnym wywiadzie dla serwisu Dąbrowski podkreślił, że RPP może rozważyć wniosek o obniżkę stóp procentowych w październiku, a w przypadku szybkiego spadku inflacji — we wrześniu. – Gdybyśmy w miesiącach letnich zobaczyli szybki spadek wskaźnika o kolejne 5 pkt proc. i znaleźlibyśmy się już na wyraźnie jednocyfrowych poziomach inflacji, to nie mogę wykluczyć, że to się stanie we wrześniu – powiedział Dąbrowski.

To właśnie we wrześniu odbędzie się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie RPP. Po lipcowej decyzji ws. pozostawienia stóp procentowych na dotychczasowym poziomie prezes Narodowego Banku Polskiego, a zarazem szef Rady Adam Glapiński poinformował, że gremium zakończyło cykl podwyżek stóp procentowych.

