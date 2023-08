Weekendowe utrudnienia w czterech bankach. Zacznie się już dziś

W nadchodzący weekend prace serwisowe zaplanowały cztery banki. Utrudnienia dla klientów rozpoczną się dziś w nocy. O 23.00 rozpocznie się przerwa techniczna w Santander Banku Polska. Potrwa ona do godz. 6.00 w sobotę. W tym czasie klienci instytucji muszą liczyć się z brakiem dostępu do bankowości internetowej. Podczas prowadzonych prac modernizacyjnych niedostępna będzie również aplikacja mobilna banku.

Prace serwisowe w bankach. Utrudnienia zaczną się jeszcze dziś

PKO wprowadza „książeczki mieszkaniowe”. Bank podpisał umowęOd 23.00 w piątek do 3.00 w sobotę niedostępne będą strony internetowe banku oraz Inteligo. Powodem utrudnień będą prace modernizacyjne, po których zmianie ulegnie wygląd obu stron. W trakcie prowadzonych prac bez zakłóceń mają działać płatności kartą, wpłaty i wypłaty gotówki z bankomatów, serwis iPKO i iPKO biznes, aplikacja IKO, infolinia, płatności „Płacę z iPKO”.

Nieco dłużej potrwają prace serwisowe w VeloBanku. Rozpoczną się one dziś o 23.30, zaś zakończą się w sobotę o 8.20. Klienci nie będą mieli w tym czasie dostępu do bankowości elektronicznej oraz Blika. Utrudnione będą zarówno przelewy, jak i płatności online kartami. Będzie można naotmiast płacić kartami w sklepach stacjonarnych oraz korzystać z bankomatów i wpłatomatów.

Niedzielne utrudnienia w Nest Banku

Z kolei w niedzielę w nocy prace serwisowe zaplanował Nest Bank. Potrwają one od 0.30 do 5.00. W tym czasie niedostępna będzie zarówno bankowość internetowa, jak i aplikacja mobilna. Nie będzie można m.in. wykonać przelewu, płacić za pomocą Blika i Visa Mobile, potwierdzać płatności za zakupy kartami w internecie, płacić w sklepach internetowych korzystając z linka do płatności, zmieniać limitów płatności w bankowości elektronicznej.

Utrudnienia nie wpłyną natomiast na płatności kartami płatniczymi, jak i na płatności dokonywane za pomocą Apple Pay, Google Pay oraz zegarkami i opaskami (Fitbit Pay, Garmin Pay oraz Swatch Pay) oraz na wypłaty gotówki z bankomatów.

