Kiedy wypłaty 14. emerytury? Premier ujawnia

W lipcu Sejm przyjął ustawę wprowadzającą 14. emeryturę na stałe. Wciąż nie jest znany konkretny termin wypłat świadczenia. Rąbka tajemnicy w tej sprawie uchylił dziś premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Gorlicach (woj. małopolskie).

Premier o terminie wypłat 14. emerytury

– Wkrótce już, we wrześniu na konta emerytów trafi 14. emerytura. O jej wysokości wkrótce powie prezes Kaczyński – powiedział szef rządu.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą to Rada Ministrów podejmuje decyzję co do terminu wypłaty i wysokości 14. emerytury. Pewne jest, że wysokość „czternastki" nie będzie niższa niż kwota minimalnej emerytury (obecnie 1588,44 zł). Przed rokiem 14. emerytura (jeszcze jako świadczenie jednorazowe) wypłacana była na przełomie sierpnia i września, a jej wysokość była równa ówczesnej kwocie minimalnej emerytury (1338,44 zł).

Niezależnie od tego, jaka będzie wysokość „czternastki" w tym roku, nie wszyscy seniorzy otrzymają świadczenie w identycznej kwocie. Pełna suma zostanie przyznana osobom, których renta bądź emerytura nie przekracza 2900 zł. W pozostałych przypadkach zostanie zastosowany mechanizm "złotówka za złotówkę".

Morawiecki: „Zabiorą 13. i 14. emeryturę"

Podczas wystąpienia w Gorlicach premier przekonywał, że w przypadku wygranej opozycji w jesiennych wyborach parlamentarnych 13. i 14. emerytura zostaną odebrane. – Oni tam w Warszawie nie doceniają polityki społecznej, to dlatego nie doceniają 800 plus, nie doceniają 13-stej, 14-stej emerytury. Oni chcą wam zabrać politykę społeczną Prawa i Sprawiedliwości. Oni zabiorą 13. i 14. emeryturę. To jest cichy plan Tuska – mówił Mateusz Morawiecki.

