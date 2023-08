Chiny wspierają Rosję. Moskwa otrzymuje niezbędny sprzęt

Brytyjski dziennik „Sunday Telegraph" informuje o współpracy na linii Chiny-Rosja. Handel między tymi państwami może w tym roku przekroczyć 200 mld dolarów. Oficjalnie Chiny chcą uchodzić za państwo neutralne i pośrednika w negocjacjach w sprawie zakończenia trwającego niemal 1,5 roku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

Co Rosja otrzymuje od Chin?

Jak wynika z analiz Obserwatorium Złożoności Gospodarczej, agregatora danych handlowych, eksport towarów o potencjalnym zastosowaniu wojskowym wzrósł w ciągu ostatniego roku ponad trzykrotnie. Takie towary są klasyfikowane jako podwójnego zastosowania, co oznacza, że mają również cele cywilne, co pozwala Chinom ominąć międzynarodowe sankcje i twierdzić, że prowadzą jedynie legalny handel z Rosją. Dziennik konkluduje, że wsparcie Pekinu pomaga Moskwie przetrwać nakładane przez Zachód sankcje.

Gazeta, opierając się na danych firmy wywiadowczo-badawczej Molfar Global, wymienia szereg konkretnych transakcji. Wskazano m.in. chińską firmę Shantou Honghu Plastics (oficjalnie przedstawia się jako hurtownik zabawek dla dzieci), która w ciągu dwóch miesięcy przed wojną wysłała do Rosji 1000 dronów. Ich odbiorcą była rosyjska firma Samson (też określa się jako hurtownik gier i zabawek, ale wydaje się być spółką fasadową, bo jak wynika z rejestru spółek, jej kapitał zakładowy to tylko 10 tys. rubli).

Z kolei chińska firma Hems999 kilka dni po wybuchu wojny dostarczyła helikopetery. Inna firma Tianjin Huarong Aviation, od początku wojny przekazała Rosji cztery śmigłowce Airbus. Odbiorcą wszystkich była rosyjska firma Ural Helicopter, której głównym klientem jest rosyjska Gwardia Narodowa, rozmieszczona na Ukrainie i dowodzona przez Wiktora Zołotowa, wieloletniego ochroniarza Władimira Putina.

Z publikacji brytyjskiej gazety dowiadujemy się również, że od początku 2022 roku do pierwszego kwartału br. chińskie firmy wysłały również celowniki optyczne do ponad 50 rosyjskich firm. Gwałtownie wzrósł też rosyjski import surowców i komponentów niezbędnych do produkcji uzbrojenia. W zeszłym roku Chiny wyeksportowały do Rosji produkty ze stopów tytanu o wartości 18 mln dolarów, prawie dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Lekkie i odporne na ciepło stopy tytanu są kluczowym materiałem wykorzystywanym do produkcji samolotów wojskowych i broni. Produkty z tytanu zostały też wysłane do firmy S7 Technics, która zajmuje się konserwacją i naprawą samolotów i wykonywała prace dla organizacji nadzorującej transport lotniczy przywódcy Kremla.

Czytaj też:

Desperacki krok Rosji. Chce odzyskać miliarderówCzytaj też:

Kanclerz Scholz: Europa nie planuje obalenia reżimu Putina