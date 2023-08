Kaczyński pomylił kwotę netto z brutto? Resort wyjaśnia

Podczas wczorajszego spotkania z mieszkańcami Paradyża prezes PiS, a zarazem wicepremier Jarosław Kaczyński przypomniał, że 14. emerytura jest od tego roku świadczeniem stałym, zdradził również, że w 2023 roku dodatek wyniesie 2200 zł netto. Pieniądze w tej kwocie otrzymają osoby, których regularne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku pozostałych zostanie zastosowany mechanizm "złotówka za złotówkę". – Czyli jak ktoś ma 3000 zł to dostanie 2100 zł i tak dalej. Chyba państwo tę zasadę rozumiecie. Od 5 tys. zł już tego po prostu nie ma, bo ci ludzie jakoś sobie już radę dadzą – wyjaśniał Kaczyński.

14. emerytura wyniesie 2200 zł. Brutto czy netto?

Po wystąpieniu wicepremiera pojawiło się zamieszanie w kwestii wysokości „czternastki". Jak zauważyła ekonomistka Alicja Defratyka, na profilu PiS na platformie X (dawniej Twitter) pojawiła się informacja, że 14. emerytura będzie wynosić w tym roku 2200 zł, tyle, że brutto. – Zdecydujcie się tam w PiS, czy 14. emerytura wyniesie 2200 zł brutto czy 2200 netto – napisała Defratyka.

Serwis Money.pl zwrócił się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o jasne wyjaśnienie tej kwestii. – 2200 zł to kwota netto – odpowiedział resort rodziny i polityki społecznej.

Przypomnijmy, że do tej pory 14. emerytura – jeszcze jako świadczenie jednorazowe – była równa wysokości emerytury minimalnej (w zeszłym roku było to 1338,44 zł brutto). Dodatek w pełnej kwocie trafiał do seniorów, których emerytura bądź renta nie przekraczała 2900 zł brutto, w przypadku pozostałych stosowano wspomnianą zasadę "złotówka za złotówkę".

Kiedy wypłaty?

Wciąż nie jest znany konkretny termin wypłat świadczenia. Rąbka tajemnicy w tej sprawie uchylił w miniony piątek premier Mateusz Morawiecki podczas wystąpienia w Gorlicach (woj. małopolskie) – Wkrótce już, we wrześniu na konta emerytów trafi 14. emerytura – powiedział szef rządu.

Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą wysokość i termin wypłaty „czternastek" jest co roku określany przez rozporządzenie Rady Ministrów do 31 października.

