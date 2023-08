300 plus. Wypłacono środki na 3,3 mln dzieci

Przypomnijmy, że program „Dobry Start”, znany również pod nazwą 300 plus uruchomiono latem 2018 roku. W ramach programu, o środki w kwocie 300 zł na wyprawkę szkolną mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie ucznia:

w wieku do 20 lat,



w wieku do 24 lat – w przypadku ucznia z niepełnosprawnością.



5 lat 300 plus. Rodzice nie zwlekają z wnioskami

Podobnie jak w przypadku programu „Rodzina 500 plus" nie obowiązuje kryterium dochodowe. Należy jednak przypomnieć, że 300 plus nie obejmuje dzieci uczęszczających do żłobków, przedszkoli i zerówek, a także studentów, nawet jeśli mieszczą się w uprawniającym do świadczenia przedziale wiekowym.

Wnioski o świadczenie z programu „Dobry Start”, można składać od 1 lipca do 30 listopada br. ZUS informuje, że wypłacono już 1 mld zł na 3,3 mln dzieci. – W ciągu ostatnich kilku tygodni wpłynęło 2,6 miliona wniosków o wyprawkę szkolną, co objęło 3,7 mln dzieci. Przypomnę, że na jednym wniosku może być więcej niż jedno dziecko. Do tej pory ZUS wypłacił łącznie jeden miliard złotych dla 3,3 miliona dzieci. Na bieżąco przygotowywane są kolejne wypłaty – poinformował Polską Agencję Prasową Grzegorz Dyjak z Centrali ZUS.

Szacuje się, że z programu "Dobry Start" korzysta ponad 4,4 mln dzieci, co oznacza, że większość rodziców nie zwlekało ze złożeniem wniosku o szkolną wyprawkę. Przypomnijmy, że w tym roku rok szkolny startuje nieco później niż zwykle, bo 4 września.

Wnioski jedynie drogą elektroniczną

Aby otrzymać 300 plus, rodzice lub opiekunowie dziecka muszą złożyć wniosek do ZUS. Można to uczynić wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

aplikację mobilną mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczną.



Osoby, które złożą wniosek do końca sierpnia, otrzymają przelew 300 zł najpóźniej 30 września. Jeżeli wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach, czyli we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wypłata nastąpi w terminie dwóch miesięcy.

