Oto 10 województw, które dostały najwięcej unijnych pieniędzy

Pierwsze miejsce zaskoczeniem nie jest. To województwo mazowieckie otrzymało w minionej perspektywie unijnej najwięcej, bo prawie 40 mld zł, unijnych środków. Jedna trzecia tej kwoty przypadła na samą Warszawę. Ale jakie projekty poza stolicą dotowała na Mazowszu Unia? Najwięcej, bo ponad 361 mln zł unijnego wsparcia poszło na budowę odcinka drogi S7 między Radomiem a Jędrzejowem. Kolejne 175 mln na modernizację trasy kolejowej między Warszawą a Gdańskiem. Niecałe 100 mln zł trafiło do Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica w podwarszawskich Ząbkach. A za 78 mln zł unijnego wsparcia Płock zyskał dostęp do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Śląskie zamiast Małopolski

W rankingu 10 miast, które uzyskały najwięcej unijnego wsparcia drugie miejsce zajął Kraków. Ale to nie województwo małopolskie objęło pozycję wicelidera w rankingu 10 województw, do których popłynęło najwięcej unijnych pieniędzy. Drugie miejsce zajęło bowiem Śląskie, chociaż w rankingu miast żadne miasto akurat z tego województwa nie występuje. Największą inwestycją zrealizowaną przy udziale unijnych środków była budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze. Poza tym dzięki unijnym środkom udało się zmodernizować infrastrukturę tramwajową w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej czy przyspieszyć prace na liniach kolejowych między Żorami a Rybnikiem.

Tele-Anioł z unijnym wsparciem

Trzecie miejsce na podium nie zajęła Łódź i Łódzkie, jakby można było się spodziewać po rankingu miast, a województwo małopolskie. Największym projektem realizowanym na jego terenie z udziałem środków unijnych była budowa 19-kilometrowego odcinka trasy S7 spod miejscowości Miechów do granicy województwa. Prawie 87 mln zł poszło na budowę kawałka obwodnicy Oświęcimia. A przeszło 76 mln zł unijnych środków uzyskał program Małopolski Tele-Anioł. To projekt adresowany przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami i seniorów, którzy nie są w pełni samodzielni. W ramach programu powstało Centrum Teleopieki zapewniające im możliwość całodobowego kontaktu i wezwania wsparcia. Prawie 2 tysiące osób uzyskało też pomoc w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Unia chroni przed powodzią

Czwarte miejsce w naszym zestawieniu przypadło województwu dolnośląskiemu. Ale największy projekt realizowany przy wsparciu unijnych pieniędzy nie pochodził wcale z Wrocławia, tylko Kłodzka. Ponad 369 mln zł poszło z Brukseli na ochronę przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony miasta Kłodzka. W ramach inwestycji powstały cztery suche zbiorniki przeciwpowodziowe, które mają uodpornić okolice na wylewanie rzek, roztopy czy gwałtowne deszcze. Podobne zresztą projekty ochrony przeciwpowodziowej zyskał Sandomierz, Słubice czy Żuławy.

Gazociąg od Norwegii po Chorwację

Pierwszą piątkę zestawienia zamyka województwo wielkopolskie. Tam największe wsparcie uzyskała wspomniana już w rankingu 10 miast modernizacja linii kolejowej z Poznania do Piły. Ale akurat w Wielkopolsce na uwagę zasługuje zupełnie inna inwestycja. Chodzi o budowę odcinka gazociągu z Lwówka do Odolanowa, do której Unia dołożyła 35 mln zł. Gazociąg ma długość 168 km, leży na terenie 19 gmin i biegnie nie tylko przez Wielkopolskę, ale także graniczący z nią Dolny Śląsk. Nowy korytarz ma być w przyszłości częścią europejskiego systemu przesyłowego, tworząc zupełnie nowe możliwości przesyłu gazu od Norwegii po Chorwację. Odcinek z Odolanowa do Lwówka był jego najdłuższym elementem i kolejnym krokiem do uniezależnienia się Polski od rosyjskich surowców.

Wśród 10 województw, którym w minionej perspektywie unijnej udało się pozyskać najwięcej środków brakuje dwóch ważnych regionów. To choćby województwo zachodniopomorskie czy kujawsko-pomorskie, które są liczniejsze niż zamykające ten ranking warmińsko-mazurskie. Które województwa znalazły się na dalszych pozycjach. O tym w poniższym rankingu.

10 województw z największym unijnym wsparciem

