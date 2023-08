10 polskich miast, które najhojniej dotuje Unia. Zabrakło kilku największych

Miesiąc temu „Wprost” opublikował zestawienie 50 największych unijnych inwestycji w Polsce. Okazja była ku temu dobra, bo dokładnie 20 lat temu Polacy w referendum powiedzieli Unii Europejskiej „tak”. Postanowiliśmy więc sprawdzić, które inwestycje realizowane w ostatnich latach nad Wisłą otrzymały największe unijne wsparcie.

Tramwaje i metro dla Warszawy

Dwa pierwsze miejsca przypadły Warszawie, bo Unia wyłożyła ponad 3,7 mld zł na sfinansowanie budowy II linii metra. Nic więc dziwnego, że w rankingu miast, które ściągają do siebie najwięcej środków unijnych to właśnie stolica objęła pozycję lidera. W minionej perspektywie unijnej, przypadającej na lata 2014-2020, do Warszawy napłynęło grubo ponad 13 mld zł unijnego wsparcia. Po metrze, drugą największą inwestycją zrealizowaną przy wsparciu Brukseli była budowa trasy tramwajowej do Wilanowa, która ma zacząć działać w przyszłym roku. Widać, że najwięcej środków unijnych płynie do inwestycji w komunikację miejską, bo kolejnym projektem najhojniej dotowanym przez Unię był zakup 130 niskopodłogowych autobusów niskoemisyjnych oraz rozszerzenie potencjału przewozowego kolei na terenie warszawskiej metropolii.

Szpital i lotnisko dla Krakowa

Po Warszawie najwięcej środków dostał Kraków. Unia w minionej siedmiolatce wpompowała tam prawie 9 mld zł. Ale spośród 50 największych unijnych inwestycji w Polsce, tylko jedna przypada na całe województwo małopolskie. To wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim, na co Unia przeznaczyła ponad 236 mln zł. Ponad 218 mln zł poszło na rozbudowę krakowskiego lotniska. Najwięcej, bo ponad 2 mld zł trafiło na modernizację linii kolejowej między Krakowem a Rzeszowem, ale ta inwestycja bardziej już pasuje do rankingu województw z największym unijnym wsparciem, który publikujemy również w tym numerze.

Tunel dla Łodzi, obwodnica dla Krakowa

Na ostatnim miejscu podium uplasowała się Łódź, gdzie Unia w minionej perspektywie zainwestowała ponad 7,7 mld zł. Najwięcej z tej puli, bo prawie 1,2 mld zł, przypadło na budowę tunelu kolejowego pod Łodzią, który ma połączyć dworzec Łódź Kaliska z Łodzią Fabryczną. Na 7,5-kilometrowym odcinku mają powstać trzy podziemne stacje: Śródmieście, Polesie i Koziny.

Drugą największą łódzką inwestycją z 448 mln zł unijnego wsparcia była modernizacja zajezdni, linii komunikacyjnych oraz zakup niskoemisyjnych pojazdów transportu publicznego.

Tuż za podium wylądował Wrocław, gdzie największą unijną inwestycją była budowa Osi Zachodniej. Chodzi o odciążenie osiedla Leśnica, które latami cierpiało z powodu nadmiernego ruchu drogowego. Korki mają zniknąć po budowie nowej obwodnicy tej części miasta, przebudowie kilku lokalnych dróg oraz tamtejszej linii tramwajowej.

Liderzy w pozyskiwaniu środków unijnych

Pierwszą piątkę z kolei zamyka Poznań, gdzie najwięcej środków wydano na modernizację linii kolejowej z Poznania do Piły oraz budowę Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

Co ciekawe, w drugiej piątce zestawienia zabrakło kilku największych polskich miast. W rankingu nie ma bowiem ani Szczecina, ani Bydgoszczy, które mają więcej mieszkańców niż zamykający nasze zestawienie Białystok czy Toruń. Poniżej ranking 10 miast, które w minionej siedmiolatce otrzymały najwięcej unijnego wsparcia.

10 polskich miast z największym unijnym wsparciem

