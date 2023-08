Możliwe bezpośrednie loty z Polski do Arabii Saudyjskiej. Podpisano umowę

Ministrowie odpowiedzialni za infrastrukturę i transport w Polsce i Arabii Saudyjskiej podpisali w poniedziałek umowę, która zakłada możliwość uruchomienia bezpośrednich połączeń lotniczych pomiędzy krajami. Szacunkowy czas lotu z Polski do Arabii Saudyjskiej to ok. pięć godzin.