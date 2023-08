Kłopoty Zygmunta Solorza. W weekend stracił 300 mln zł

Akcje Grupy Polsat spadły do poziomu sprzed 12 lat. Jeszcze w piątek pakiet akcji Zygmunta Solorza i jego syna Tobiasza wart był blisko 4,4 mld zł. W poniedziałek było to już 4,1 mld zł, co oznacza stratę 300 mln zł. Business Insider Polska przypomina, że jeszcze na początku tego roku ów pakiet wyceniany był na 5,7 mld zł, a w szczytowym momencie – w sierpniu 2021 roku – nawet na 11,8 mld zł. Mowa więc o stracie na poziomie niemal 8 mld zł.

Sygnał do dzisiejszego spadku dała rekomendacja czeskiego biura inwestycyjnego Wood and Company, które obniżyło wycenę akcji do 15,42 zł z poprzednich 35 zł, czyli o ponad połowę.

Pakiet akcji Solorza znacząco spadł. Co się stało?

Niezadowolenie rynku wywołał plan inwestycji w czystą energię odsuwający perspektywę dywidendy dla inwestorów na dalszą (nieokreśloną) przyszłość. — Jesteśmy w trakcie bardzo dużych inwestycji, które mają w przyszłości przynosić nam EBITDA i spore zyski. Dopóki te inwestycje będą trwały, ten wskaźnik będzie rósł. Oczekujemy, że w przyszłym roku też będzie wzrastał. Natomiast od 2025 r. oczekujemy rozpoczęcia delewarowania i spadku tego wskaźnika — powiedziała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann, cytowana przez Business Insider Polska.

Czysta energia została dołączona do dotychczasowych filarów Grupy Polsat (telekomunikacji i mediów) pod koniec 2021 roku. Do 2026 roku planowana jest inwestycja ok. 5 mld zł celem osiągnięcia łącznie 1000 MW mocy wytwórczych czystej energii, oraz 0,5 mld zł w technologie wodorowe. Planowane jest m.in. otwarcie seryjnej produkcji wodorowych autobusów w Świdniku (rocznie ma tam być produkowanych 100 sztuk takich pojazdów).

