Polacy o podniesieniu wieku emerytalnego. Jasna deklaracja

Kwestia wieku emerytalnego jest jednym z wiodących tematów kampanii wyborczej przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Ogłoszone niedawno drugie pytanie w planowanym na 15 października referendum (odbędzie się wraz z wyborami) ma mieć następującą treść: – Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?

Podobne pytanie postawił Polakom Instytut Badań Pollster. Okazuje się, że 64 proc. ankietowanych nie chce podniesienia obecnego wieku emerytalnego, zaś 15 proc. jest przeciwnego zdania. 21 proc. respondentów odpowiedziało: „nie zaznaczyłbym odpowiedzi w tym pytaniu".

Identyczny odsetek badanych udzielił odpowiedzi „nie" przy innym referendalnym pytaniu dotyczącym wyprzedaży państwowego majątku podmiotom zagranicznym. Na „tak" jest zaledwie 6 proc. ankietowanych, a 30 proc. odpowiedziało: „nie zaznaczyłbym odpowiedzi w tym pytaniu".

Z sondażu Instytutu Badań Pollster wynika, że w referendum zamierza wziąć udział 55 proc. respondentów.

Dłuższa praca za 400 zł więcej? Polacy na „tak"

O podwyższenie wieku emerytalnego zapytała Polaków niedawno również pracownia UCE Research, modyfikując jednak jego treść. Uczestnikom sondażu przeprowadzonego na zlecenie Business Insider Polska postawiono pytanie, czy byliby skłonni pracować o rok dłużej w zamian za podniesienie wysokości emerytury o 400 zł (w przypadku kobiet chodziło o pracę do 61. urodzin, a mężczyzn do 66. roku życia). Niespełna 60 proc. respondentów poparło takie rozwiązanie, z czego 35,3 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie tak", zaś 23,4 proc. "raczej tak". Przeciwnego zdania jest co czwarty ankietowany – odpowiedzi "zdecydowanie nie" udzieliło 11,6 proc. badanych, zaś 12,6 proc. "raczej nie". 17,1 proc. Polaków nie ma zdania w tej kwestii.

Business Insider Polska zwraca uwagę, że wprowadzanie wprowadzenie 400-złotowego „bonusu" do emerytury wcale nie jest konieczne. System emerytalny w Polsce jest bowiem skonstruowany w ten sposób, że promuje pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zasada jest prosta — im dłużej pracujemy, tym wyższe mamy świadczenie.

Sondaż Instytutu Badań Pollster został zrealizowany w dniach 23-24 sierpnia na próbie 1038 dorosłych Polaków.

