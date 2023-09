Tak wpadła znana influencerka. Wyłudziła 6 mln zł na ubrania i torebki

Dzisiejszy świat pełen jest lukrowanego życia prezentowanego w mediach społecznościowych. To często niewiele ma wspólnego z rzeczywistością i bywa tylko wycinkiem z całości czyjegoś świata. Osoby sukcesu poświęcają się głównie pracy i osiąganiu celów, by stać je było na luksusy, niestety niektórym influencerom wydaje się, że można obejść tę drogę.

Na nietypowy pomysł wpadła influencerka Danielle Miller, wzięła ona niskoprocentową pożyczkę z tytułu COVID-19 z tytułu szkód gospodarczych firmy w czasie pandemii i dzięki niej zdobyła 1,5 mln dolarów, co daje około 6 mln złotych. Tak naprawdę tworzyła ona fikcyjne nazwy firm i fałszywe prawa jazdy. Wszystko, co dostała od banku, wydała na luksusowe ubrania, torebki, buty i wynajmowała hotele. Teraz oskarżono ją o defraudację.

Influencerka chciała oszukać system. Dziś grozi jej kara

Danielle Miller przyznała się do oszustwa już w marcu tego roku. W miniony poniedziałek Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Massachusetts nakazał jej zrzec się większości dóbr, które nabyła nieuczciwą drogą. Na liście znalazły się m.in. Rolex, torba Louis Vuitton, kilka walizek Rimowa. Ostatecznie przedstawiono jej trzy zarzuty, za co grozi jej kara do 20 lat więzienia.

Jak dziś wiadomo, kobieta nie tylko kupowała ubrania za pieniądze z pożyczki, ale również mnóstwo razy posługiwała się fałszywą tożsamością, oszukiwała elektronicznie i podszywała się pod inne osoby z sieci. Zarzuty wobec niej obejmują okres od lipca 2020 r. do maja 2021 r.

Oto jak wpadła Danielle

Działania Danielle Miller są popisem szczególnej bezmyślności i wiary w swoją nieomylność. Kobieta bez zastanowienia chwaliła się swym wystawnym życiem w sieci. Wpadła przez Instagrama, bowiem tam popisywała się, skąd ma pieniądze i zdradzała, na co je wykorzystuje.

Oficjalny wyrok w sprawie kobiety mamy usłyszeć 7 września 2023 roku. Do tej pory adwokat influencerki nie będzie komentował sprawy. Aktualnie kobieta odsiaduje pięcioletni wyrok w innej sprawie – oszustwa bankowego na Florydzie, gdzie wykorzystała fałszywy paszport w celu uzyskania pieniędzy w banku w 2020 r.

