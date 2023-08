Nagroda pieniężna dla nowożeńców. Wystarczy, że panna młoda ma mniej niż 25 lat

Pomysł, na który wpadły władze Chin, jest dość nietypowy. Związki małżeńskie, w których kobieta nie będzie miała więcej niż 25 lat, zostaną nagrodzone pieniędzmi. Co ciekawe, to niejedyna atrakcja, którą przygotowano dla nowożeńców.

Pieniądze za ślub od państwa. Tu jest na to szansa

Propozycja, o której mowa złożona została w chińskim okręgu Changshan w prowincji Zhejiang na wschodzie kraju. Pary młode spełniające specjalny warunek otrzymają nagrodę w wysokości tysiąca juanów, co daje około 550 zł. Zasadą jest nie tylko odpowiedni wiek małżonki, ale też zaświadczenie, że jest to pierwsze małżeństwo dla obu osób.

Nowy pomysł przedstawiono 24 sierpnia, a wszystko po to, by promować tworzenie małżeństw w tzw. najlepszym do tego wieku. Ma to zachęcić młodych do szybszego decydowania się na dzieci i zakładanie rodzin. Czy akcja rzeczywiście przyniesie pozytywny skutek? Z jednej strony brzmi to jak przekupstwo, z drugiej, może wesprzeć tych, którzy rzeczywiście planowali zawrzeć małżeństwo bardzo młodo.

W ostatnich latach odnotowuje się duży spadek populacji w Chinach, a to coraz częściej niepokoi władze. Aby zapobiec katastrofie demograficznej, już teraz podejmowane są konkretne kroki. Spadający wskaźnik urodzeń odnotowano w 2022 roku po raz pierwszy od 60 lat, ponadto w kraju spada liczba zawieranych małżeństw. Warto podkreślić, że w Chinach związek małżeński jest dozwolony od 22. roku życia w przypadku mężczyzn i 20. roku w przypadku kobiet.

To nie koniec atrakcji. Pieniądze również za rodzenie dzieci

Rząd wspomnianego okręgu zaproponował nie tylko nagrody pieniężne za szybki ślub, ale również chce wspierać rodzenie dzieci. Już teraz wiadomo, że za urodzenie drugiego dziecka w Changshan ma przysługiwać 5 tys. juanów rocznie (ok. 2750 zł), a za trzecie dziecko 10 tys. juanów (ok. 5500 zł). Pieniądze mają być wypłacane do trzeciego roku życia pociech.

Do benefitów należy doliczyć również dotacje na opiekę nad każdym dzieckiem w kwocie od 500 do 2000 juanów oraz dostęp do bezpłatnego transportu publicznego dla rodzin spełniających odpowiednie warunki – co najmniej dwójka dzieci ma mniej niż 16 lat.

