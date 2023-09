Od 1 września wypłata 14. emerytury. Wiadomo, ile pieniędzy dostaną seniorzy

Seniorzy wzbogacą się o dodatkowe pieniądze dzięki wypłatom tzw. 14. emerytury. Choć zdania na jej temat są podzielone, to rząd aktywnie działa, by wesprzeć starszych. Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez premiera jakiś czas temu czternastki trafią na konta w tym miesiącu. Wszystko ma swój początek dziś 1 września.

Czternastki od 1 września. Tyle dostaną seniorzy

Dodatkowe świadczenie trafi do około 8,8 mln seniorów. To ile dostaną pieniędzy, zależało będzie od wielu czynników. ZUS pełną kwotę wypłaci tylko tym do tego uprawnionych. 14. emerytura wyniesie 2650 zł brutto, co daje około 2200 zł na rękę. Odcięta część z całej sumy zostaje przeznaczona na składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy.

Pełna kwota trafi tylko do tych, którzy otrzymują co miesiąc 2900 zł brutto, a to aż 6,8 mln seniorów. Pozostali będą musiały zadowolić się mniejszymi sumami. Obniżona czternastka trafi do tych, którzy dostają wyższe emerytury niż podane wcześniej minimum. Pierwsze przelewy trafią na konta seniorów dokładnie dzisiaj.

Kto nie otrzyma czternastki? Dodatkowe pieniądze z emerytury mogą trafić do seniorów, którzy na ostatni dzień sierpnia mieli prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym na dzień badania prawa do czternastki, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

Tyle pieniędzy wyda ZUS. To pokaźna suma

Jak nietrudno się domyślić Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyda sporo. Na świadczenia przeznaczono w tym roku 20,7 mld zł. Czternastki będą wypłacane kilka razy w tym miesiącu. Trafią do seniorów kolejno 1,5, 6 10, 15, 20 i 25 września. Każdy senior otrzyma przelew tylko raz.

Warto podkreślić, że wspomniane świadczenia mogą być dużym wsparciem pomocnym w podreperowaniu domowego budżetu. Zaleta czternastki jest m.in. to, że zwolniona jest z wielu potrąceń m.in. tych komorniczych. Aktualna sytuacja seniorów jest o wiele lepsza niż rok temu – wtedy przeciętny emeryt mógł liczyć na 1338,44 zł, a w tym roku na 2100 zł – wyliczył rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

