Prezydent zamówił dziewięć ton ryb i owoców morza. Przetarg na setki tysięcy złotych

Polska polityka ma kilka słów i stwierdzeń, które są wytrychami. Każdy kojarzy „zdradzieckie mordy”, „obstrukcję polityczną”, „nocną zmianę”, „korytarze poziome i pionowe” czy „ośmiorniczki”. Potrafią one wywoływać silne emocje nawet po latach i nawet w sytuacjach, gdzie bywa to nieuzasadnione.

Dziewięć ton ryb dla Kancelarii Prezydenta

Wspomniane ośmiorniczki były prawdopodobnie powodem, dla którego zrobiło się głośno o przetargu rozpisanym przez Kancelarię Prezydenta. Chodzi o zamówienie na ryby i owoce morza, które do końca kadencji Andrzeja Dudy mają trafiać do kuchni, a także restauracji, które znajdują się w Pałacu Prezydenckim.

Przetarg ten dotyczy zaopatrzenia, które nie tylko stanowić będzie wyżywienie pary prezydenckiej, ale przede wszystkim posłuży do obsługi bankietów, oficjalnych kolacji i spotkań, które w Pałacu podejmować będą prezydent i pierwsza dama.

Część ryb i owoców morza przeznaczona będzie także na sprzedaż w restauracji w Pałacu Prezydenckim. Korzystają z niej m.in. posłowie, którzy odwiedzają prezydenta i jego urzędników.

Nie ma ośmiorniczek

Zamówienie rozłożone będzie do końca kadencji prezydenta Andrzeja Dudy w 2025 roku. Zawarta jest na 46 miesięcy i zgodnie z przetargiem opiewa na kwotę 619 tysięcy złotych.

Wśród zamówionych produktów znalazły się:

1,8 tony łososia,

1,3 tony dorsza – świeżego i mrożonego,

240 kg karpia,

240 kg pstrąga,

150 kg krewetek,

150 kg halibuta,

60 kg limandy mrożonej,

60 kg paluszków krabowych,

60 kg dorady,

60 kg serioli,

30 kg świeżej flądry.

„Artykuły objęte przedmiotem niniejszej umowy ramowej będą wykorzystywane w usługach gastronomicznych przeznaczonych m.in. do odsprzedaży w ramach działalności komercyjnej prowadzonej przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta w obiektach prowadzących usługi gastronomiczne" – można przeczytać w dokumentach.

Co ciekawe, jak widać po powyższej liście, do Kancelarii Prezydenta nie trafią ośmiorniczki. Danie kojarzone z aferą poprzedniego obozu rządzącego ewidentnie nie pasuje do zamówienia. Jak wynika z informacji Faktu, każda z partii dostaw będzie dokładnie sprawdzana przez Służbę Ochrony Państwa.

