We wtorek zaczyna się posiedzenie RPP. Czy to już czas na obniżkę stóp?

Przed wakacjami po raz pierwszy niektórzy ekonomiści zaczęli mówić, że już jesienią może dojść do pierwszej – niewielkiej, ale mimo wszystko – obniżki stóp procentowych. Wprawdzie Rada Polityki Pieniężnej jest instytucją niezależną od rządu, ale kalendarz wyborczy wskazuje, że jeśli obniżka miałaby zostać przegłosowana po to, by wesprzeć partię rządzącą, to właśnie teraz jest ten moment.

Wrześniowe posiedzenie RPP

Prezes Narodowego Banku Polskiego i jednocześnie przewodniczący Rady prof. Adam Glapiński zapowiedział, że pierwsza obniżka będzie możliwa, gdy inflacja będzie jednocyfrowa. Ni wiemy, czy warunek ten już został spełniony. Szybki odczyt za sierpień wskazuje na 10,1 proc. ale ostateczne dane mogą przecież nieznacznie się różnić. Analitycy mBanku są zdania, że finalny odczyt może być niższy, a to za sprawą ustaw dotyczącej dodatkowej obniżki (o 5 proc.) cen energii dla gospodarstw domowych. Przepisy przyjął już Sejm. Jeśli zostaną przyjęte, zadziałają wstecz.

Analitycy Alior Banku przewidują szybsze obniżki stóp

Zdaniem głównej ekonomistki Alior Banku stopy procentowe zaczną spadać już we wrześniu a tempo obniżek będzie szybsze, niż wcześniej prognozował rynek. „W związku z szybciej postępującą dezinflacją zakładamy szybsze tempo obniżek stóp procentowych w Polsce. Wcześniej prognozowaliśmy, że obniżki stóp procentowych rozpoczną się dopiero w I kw. 2024 r., teraz spodziewamy się, że pierwsza obniżka może nastąpić już we wrześniu. Nie oczekujemy jednak, że tempo luzowania polityki monetarnej będzie szybkie – w 2023 r. zakładamy dwie obniżki po 25 pb. To nie jest skokowe i radykalne tempo, które mogłoby znacząco zmienić projekcję inflacji” – powiedziała PAP Biznes Agata Filipowicz-Rybicka.

Gabriela Masłowska za obniżką stóp

Po ogłoszeniu przez GUS tzw. szybkiego szacunku inflacji za sierpień Gabriela Masłowska przyznała, że widzi przesłanki do obniżki stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu RPP.

– Podkreślam, że nie wypowiadam się imieniu Rady, prezentuję wyłącznie moje osobiste opinie. Moim zdaniem są przesłanki, żeby obniżyć stopy procentowe. Jeżeli na posiedzeniu RPP we wrześniu pojawiłby się wniosek o obniżkę stóp, to zagłosowałabym za tym wnioskiem – powiedziała Masłowska.

Członkini RPP nie chciała prognozować w kwestii wysokości obniżki stóp procentowych. Masłowska podkreśla, że najpierw konieczna będzie dokładna analiza wszystkich danych, które Radzie dostarczą analitycy NBP przed posiedzeniem.

Cykl podwyżek stóp formalnie zakończony

Podczas lipcowego – ostatniego przed wakacyjną przerwą – posiedzenia RPP, gremium zdecydowało po raz dziesiąty z rzędu zdecydowało o utrzymaniu stóp procentowych na tym samym poziomie. Główna stopa referencyjna od października zeszłego roku wynosi 6,75 proc.

Dzień później prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący RRP Adam Glapiński poinformował, że Rada formalnie zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych, a kolejnymi ruchami, po spełnieniu warunków będą w tym roku ich obniżki, w stopniowych krokach po 25 punktów bazowych. Szef banku centralnego zaznaczył, że w odpowiednich okolicznościach obniżka stóp procentowych mogłaby nastąpić już we wrześniu, czyli podczas kolejnego posiedzenia RPP.

Czytaj też:

Dopłata dla niektórych, wyższe ceny dla wszystkich. Średnia cena w Warszawie to już 15,2 tys. złCzytaj też:

Banki się „zakorkowały”. Polacy znów rzucili się na kredyty