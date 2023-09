Tarcza antyinflacyjna przedłużona? Rzecznik rządu zabrał głos

Jak przypomina Polsat News, wiceminister finansów Sebastian Skuza ujawnił niedawno, że od nowego roku Rada Ministrów nie ma planów przedłużenia tarczy antyinflacyjnej. To oznacza m.in., że wraz z początkiem 2024 roku przestanie obowiązywać zerowa stawka VAT na żywność.

Rzecznik rządu o przedłużeniu tarczy antyinflacyjnej

Kwestia ta pojawiła się we wczorajszym wywiadzie rzecznika rządu Piotra Muellera dla Polsat News. – Wcześniejsze tarcze – antyinflacyjna, covidowa – nie były ujęte w budżecie, ponieważ do ich wprowadzenia doszło po nowym roku. My w każdej chwili jesteśmy w stanie nowelizować ustawę budżetową. Jak inflacja nie spadnie poniżej 10 proc. to wtedy podejmiemy decyzję – powiedział w programie „Gość Wydarzeń" rzecznik rządu.

Przypomnijmy, że ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) inflacja w sierpniu wyniosła 10,1 proc. Szczegółowe dane – jak dokładnie zmieniły się ceny poszczególnych towarów żywnościowych, innych produktów (paliwo, energia, odzież itd.) czy usług – poznamy w połowie września. Mueller podkreślił w „Gościu Wydarzeń", iż rząd liczy na to, że w przyszłym miesiącu inflacja spadnie poniżej 10 proc.

Mueller o zadłużeniu Polski

W programie poruszono również wątek rosnącego zadłużenia Polski. Rzecznik rządu podkreślał, że w stosunku do PKB "jest ono nadal poniżej średniej unijnej. – Francja ma ponad 100 proc. w stosunku do PKB, a my mamy 50-kilka proc. (...). Martwiłbym się tą sytuacją gdyby PO rządziła – powiedział Mueller.

Rzecznik rządu podkreślił, że obecna ekipa „zrobi wszystko, aby Polska zbliżała się poziomem życia do krajów zachodnich, jednak bez popełniania błędów Zachodu".

