Zaskakująca decyzja RPP. O ile spadną raty kredytów?

Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła wszystkich: spodziewaliśmy się obniżki stóp procentowych, ale o jakieś symboliczne 25 punktów bazowych, a tymczasem spadną one aż o 75 punktów. Wielu ekonomistów ostrzega, że za wcześnie nawet na niewielką obniżkę, a co dopiero tak daleko idącą. Wiadomo, że część członków RPP również była przeciwna obniżaniu stóp we wrześniu.

Stopy procentowe. O ile spadną raty kredytów?

Kredytobiorców te rozważania mniej interesują: cieszą się, że po raz pierwszy od ponad 40 miesięcy coś w stopach drgnęło w dół, bo przyczyni się to do obniżenia wysokości miesięcznych rat. O ile? Na szybko obliczył to Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. Wyliczenia są dla kredytu 300 tys. zł wziętego na 30 lat udzielonego we wrześniu 2021 r. ze stałą ratą, opartego o WIBOR 3M.

Obecna rata wynosiłaby 2371 zł, a po obniżce o 0,75 pkt proc. spadłaby do 2218 zł, czyli o 153 zł. Jednak porównując z wysokością raty przed wrześniem (WIBOR 3M spadał w oczekiwaniu na obniżkę stóp, więc i rata od września spadła), więc łączny spadek raty związany z obniżką stóp można określić na 200 zł miesięcznie.

– To oczywiście dobra informacja dla osób spłacających kredyty hipoteczne w złotych, bo oznacza spadek wysokości rat. Jak mocny będzie ten spadek – to zależy od kwoty zadłużenia (im wyższy dług tym mocniej spadnie rata) i okresu pozostałego do spłaty (im dłuższy okres tym mocniej spadnie rata) – dodał.

Obniżka nie nastąpi od razu. „Aktualizacja oprocentowania kredytów opartych o WIBOR 3M odbywa się bowiem raz na 3 miesiące. Oczywiście w przypadku różnych kredytów moment aktualizacji może być zupełnie inny, więc niektórzy odczują spadek raty już za miesiąc, a inni dopiero za kilka miesięcy” – zaznaczył ekspert.

Aktualizacja oprocentowania kredytów opartych o WIBOR 6M odbywa się raz na 6 miesięcy. Aktualizacja oprocentowania polega na zsumowaniu bieżącej stawki WIBOR i marży. Marża co do zasady jest stała w okresie spłaty.

Jarosław Sadowski podkreślił także, że pomimo obniżki rata wciąż będzie dużo wyższa niż w początkowym okresie spłaty, gdy wynosiła 1176 zł.

Posiedzenie RPP. Wielkie zaskoczenie

W środę po południu zakończyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Gremium zdecydowało o obniżeniu stóp procentowych o 75 pkt. proc. W wydanym po posiedzeniu komunikacie czytamy:

„Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o -0,75 pkt. proc. do poziomu:

stopa referencyjna 6,00% w skali rocznej;

stopa lombardowa 6,50% w skali rocznej;

stopa depozytowa 5,50% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 6,05% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 6,10% w skali rocznej”.

RPP obniżyła stopy procentowe po raz pierwszy od 3 lat

Po raz ostatni RPP obniżyła stopy procentowe w maju 2020 roku, co oznacza, że mamy do czynienia z pierwszą obniżką od ponad trzech lat. W październiku 2021 roku rozpoczęła się trwająca niemal rok seria podwyżek stóp procentowych. Od września zeszłego roku do lipca tego roku stopy pozostawały na niezmienionym poziomie.

Po ostatnim przed wakacyjną przerwą posiedzeniu RPP prezes Narodowego Banku Polskiego, a zarazem przewodniczący Rady Adam Glapiński poinformował, że gremium zakończyło cykl podwyżek stóp procentowych. — To jest nieformalne narzędzie, ale istotne dla poinformowania rynku, że nie przewidujemy dalszych podwyżek — powiedział w lipcu Glapiński.

