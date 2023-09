Ukraińcy w Polsce. Podzieleni ws. warunków życia

Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie przeprowadzili badania na grupie obywateli Ukrainy dotyczące ich życia, postaw i planów. Jego szczegóły podaje „Rzeczpospolita".

Badanie zostało przeprowadzone w językach ukraińskim i rosyjskim w ramach metody mixed-mode między czerwcem a lipcem br. na 243 dorosłych osobach. Twórcy badania podkreślają, że wzięli w nim udział jedynie uchodźcy, a nie migranci z Ukrainy, którzy byli obecni w naszym kraju przed wybuchem wojny.

Ukraińcy podzieleni ws. kosztów życia

Badanie pokazuje, że uchodźcy z Ukrainy, którzy zamieszkali w Polsce, są w wielu aspektach spolaryzowani. Najlepiej widać to przy odpowiedzi na pytanie: „Czy osiągany dochód wystarcza na życie – zaspokajanie bieżących potrzeb?". 44,5 proc. Ukraińców udzieliło odpowiedzi "tak", niemal tyle samo, bo 44,9 proc. odpowiedziało "nie".

Podział – choć w mniejszym stopniu – widać również przy pytaniu o warunki życia w Polsce. Blisko 57 proc. respondentów wskazuje, że ich warunki życia się pogorszyły, ale dla prawie dwóch piątych warunki te zmieniły się na lepsze. Twórcy badania zwracają uwagę, że większość uchodźców, która osiedliła się w Polsce mieszkało wcześniej w dużych miastach – 200 tys. mieszkańców lub więcej (najwięcej z samego Kijowa, obwodu charkowskiego, lwowskiego oraz dniepropietrowskiego). Zadowolenie z obecnego życia deklaruje 65,8 proc. ankietowanych, zaś jedna piąta wyraziła odmienną opinię w tej kwestii. Powodem mogą być wyższe niż w Ukrainie koszty życia. Ukraińców w Polsce stać na opłacanie wydatków, takich jak żywność (86,4 proc.), ale o wystarczających środkach na opłacenie leków mówi już tylko co drugi badany (50,1 proc.).

Większość Ukraińców objętych badaniem nie czuje się gorzej traktowana w naszym kraju. Jedna piąta respondentów wskazuje na gorszy dostęp do rynku pracy (21,8 proc.), wysokość wynagrodzenia (20,2 proc.) oraz dostęp do administracji publicznej (17,7 proc.).

Większość Ukraińców chce wrócić

Z badania wynika, że ponad połowa badanych uchodźców z Ukrainy deklaruje, że chciałaby zintegrować się z polskim społeczeństwem. Odmiennego zdania jest jedna piąta. Po zakończeniu wojny niemal połowa uchodźców zamierza wrócić do kraju. Na stałe w Polsce chce zostać co dziesiąty, a 16,5 proc. chce zostać tu jakiś czas po jej zakończeniu. Co piąty Ukrainiec nie zdecydował jeszcze, co zrobi ze swoim życiem po wojnie.

