Co 10. pracownik nic nie je w pracy. Ponad połowa spożywa w samotności

Z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu Antal i Sodexo „Jak Polacy jedzą w pracy” wynika, aż 53 proc. pracowników je posiłki w samotności, zaś 20 proc. nie przerywa nawet pracy na czas lunchu.

Jedzenie w pracy. Szefowie jedzą w samotności

Okazuje się, że na samotne spożywanie posiłków częściej decydują się dyrektorzy i menedżerowie (60 proc. badanych). Tendencja do jedzenia samemu na wyższych szczeblach zawodowych jest zauważalnie większa, co może wynikać z presji i wymagań stawianych liderom.

– Wybór, aby jeść w samotności może być spowodowany różnymi czynnikami, a w wielu przypadkach może wynikać z atmosfery panującej w miejscu pracy. Jeśli w zespole nie występują dobre relacje – pracownicy często decydują się spędzić przerwę lunchową sami zamiast w towarzystwie swoich koleżanek i kolegów. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad zorganizowaniem wspólnego śniadania czy lunchu dla zespołu, dostrzegając integracyjny potencjał takiej aktywności. W sezonie letnim grupowy posiłek może przyjąć formę grilla, który dodatkowo zapewni nieco mniej formalną, piknikową atmosferę – komentuje Marcin Grabiwoda, Food Transformation Director.

Co 10. pracownik nic nie je w pracy. Co innego zdalnie

W miejscu pracy około połowa badanych spożywa śniadanie, drugie śniadanie oraz lunch. Jednocześnie warto zaznaczyć, że co dziesiąty badany nie je ani jednego posiłku w miejscu pracy. Taka sytuacja najczęściej dotyczy z jednej strony dyrektorów, a z drugiej stażystów. Inaczej jest w przypadku pracy zdalnej, w tym wypadku nie było respondentów, którzy twierdzą, że w czasie wykonywania swoich obowiązków nie robią przerw na posiłek.

– Praca zdalna wyraźnie wpłynęła na nawyki żywieniowe wielu osób, skupiając ich na regularnych i pełnowartościowych posiłkach, w przeciwieństwie do szybkich rozwiązań charakterystycznych dla środowiska biurowego. Możliwość korzystania z własnej kuchni ułatwia przygotowywanie zdrowych dań oraz dostosowywanie diety do indywidualnych potrzeb. Z drugiej strony, brak dostępu do odpowiednich udogodnień w biurach często prowadzi do wyboru mniej zdrowych przekąsek lub zamawiania posiłków z dostawą. Trendy te podkreślają znaczenie adaptacji miejsc pracy do potrzeb pracowników, jeśli chodzi o zdrowe odżywianie – komentuje Aleksandra Jędrzejczyk, Team Leader Antal, SSC/BPO.

Badanie Antal i Sodexo „Jak polacy jedzą w pracy” zostało przeprowadzone metodą CAWI na próbie 1 044 respondentów w terminie 27.06-7.07.2023 r.

Czytaj też:

Negatywne skutki pracy zmianowej. Chodzi m.in. o pamięćCzytaj też:

Praca za 5 tys. zł długo czeka na kandydatów. Sprawdziliśmy, kto przyjął takie oferty