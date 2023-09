NBP po raz kolejny zwiększył zasoby złota. Prześcigamy Brytyjczyków

Z danych Narodowego Banku Polskiego (NBP) o aktywach rezerwowych, które przytacza serwis Bankier.pl wynika, że na koniec czerwca pozycja „złoto monetarne” wyceniana była na 19,65 mld dolarów. Bank centralny nie informuje o ilości posiadanego kruszcu. Bazując jednak na danych LBMA (Londyńskie Stowarzyszenie Rynku Kruszców) serwis wylicza, że na koniec sierpnia było to ok. 10,108 mln uncji, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 9,628 mln uncji. To oznacza, że w poprzednim miesiącu NBP wzbogacił się o 480 tys. uncji złota. Polskie rezerwy złota powiększyły się z 299,47 do 314,39 ton, co oznacza, że w sierpniu przybyło ok. 15 ton kruszcu.

NBP kupuje złoto. Prześcigamy Brytyjczyków

Na oficjalne potwierdzenie powyższych danych trzeba zaczekać do 21 września, gdy bank centralny opublikuje statystyki płynnych aktywów i pasywów w walutach obcych.

Gdyby dane się potwierdziły, polskie oficjalne rezerwy złota – jak zauważa Bankier.pl – prawdopodobnie przewyższyły rezerwy brytyjskie. Z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego, które przytacza portal wynika, że pod koniec lipca Wielka Brytania posiadała 310,3 ton złota i ilość ta pozostaje niezmienna od lat. Jeśli w sierpniu Brytyjczycy nie dokupili złota, to spadli w tej statystyce za Polskę.

Sierpień był piątym miesiącem z rzędu, w którym NBP zwiększał swoje rezerwy złota. Zaczęło się w kwietniu, gdy bank centralny dokonał zakupu niespełna 15 ton kruszcu, co było pierwszym istotnym zwiększeniem jego stanu rezerw od 2019 roku. W maju zakupiono prawie 20 ton, w czerwcu niemal 14 ton, zaś w lipcu ponad 22 tony.

W czerwcu 2019 roku Bank Centralny wykazał się znakomitym wyczuciem rynku, kupując sto ton złota po ok. 1350 dolarów za uncję. Na początku zeszłego roku prezes NBP Adam Glapiński zadeklarował, że Bank Centralny dokupi 100 ton złota. Dane pozyskane przez Bankier.pl wskazywały jednak, że na koniec listopada 2022 roku NBP deklarował posiadanie 7,352 mln uncji złota, czyli tyle samo co na początku zeszłego roku oraz nieznacznie (tj. o 70 tys. uncji) mniej niż na koniec roku 2021. Brak aktywności NBP w tej kwestii zaskakiwał, gdyż ubiegły rok stał pod znakiem zmasowanych zakupów kruszcu ze strony innych banków centralnych. W roku 2022 dokonały one największych zakupów złota od przynajmniej 55 lat, zwiększając swoje rezerwy o 1 135,7 ton.

Czytaj też:

RPP osłabiła złotego. Osiągnął pułapy najniższe od wiosnyCzytaj też:

Były prezes NBP o decyzji RPP: Idziemy w ślady Turcji