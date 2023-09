Dodatkowe pieniądze na zimę. Od 18 września można wnioskować o ponad 3000 zł

18 września rusza przyjmowanie wniosków o dodatek zimowy. Będzie mogła skorzystać z niego konkretna grupa osób, spełniająca odgórne wymagania dotyczące wieku i miejsca pobytu. Niedawno Departament Pracy i Emerytur udostępnił szczegółowe wytyczne w tej sprawie. Sprawdźmy, kto skorzysta z dodatkowych nawet 3000 zł w sezonie grzewczym.

Dodatkowe pieniądze na opłacenie paliwa grzewczego otrzymają osoby, które w jakiś sposób związane są z Wielką Brytanią i będą przebywać w tym kraju między 18 a 24 września 2023 roku. Jest to tak zwany „tydzień kwalifikacyjny”. Dotyczy to mieszkańców, pracowników i tych, którzy w Zjednoczonym Królestwie posiadają rodziny. Kwalifikować będą się także osoby przebywające za granicą, które wyjechały przed 1 stycznia 2021 roku.

Kraje, w które upoważniają do pozyskania dodatku zimowego to:



Austria;

Belgia;

Bułgaria;

Chorwacja;

Republika Czeska;

Dania;

Estonia;

Finlandia;

Niemcy;

Węgry;

Islandia;

Irlandia;

Włochy;

Łotwa;

Liechtenstein;

Litwa;

Luksemburg;

Holandia;

Norwegia;

Polska;

Rumunia;

Słowacja;

Słowenia;

Szwecja;

Szwajcaria.

Dodatkowo należy spełniać wymagania związane z wiekiem. Dodatek paliwowy przeznaczony jest wyłącznie dla emerytów – osób, które urodziły się przed 25 września 1957 roku.

Istnieje również lista wyjątków, które nie uprawniają do uzyskania dofinansowania. Pieniędzy nie otrzymają osoby:



przebywające w szpitalu i korzystające z bezpłatnego leczenia od ponad roku;

potrzebujące zezwolenia na wjazd do Wielkiej Brytanii;

przebywające w więzieniu przez tydzień od 18 do 24 września 2023;

otrzymujące dodatek emerytalny, zasiłek dla osób o niskich dochodach, zasiłek dla osób poszukujących pracy lub zasiłek na rzecz zatrudnienia i wsparcia;

przebywające w domu opieki w terminie od 26 czerwca do 24 września 2023 roku.

Jak wnioskować o pieniądze na paliwo grzewcze?

Większość kwalifikujących się do programu automatycznie otrzyma dofinansowanie. Wniosek będą musiały złożyć tylko ci, którzy:



nie otrzymują emerytury albo zasiłków;

nie zgłaszali się wcześniej o dodatek zimowy;

odroczyli emeryturę państwową do czasu ostatniej zimowej płatności za paliwo;

mieszkają za granicą.

Po zimowy dodatek można zgłaszać się na kilka sposobów. Od 18 września przyjmowane są formularze przekazywane do Zimowego Centrum Płatności za Paliwo drogą pocztową. 4 października ruszy natomiast specjalna infolinia, na której będzie można wnioskować o wsparcie finansowe.

Ile pieniędzy można otrzymać na zakup węgla i innych paliw grzewczych?

Kwoty przysługujące z tytułu dodatku zimowego zostaną ustalone indywidualnie dla każdej osoby. Wysokość dodatku podana zostanie w odpowiedzi listownej, przekazanej w październiku lub listopadzie. Uzależniona będzie od daty urodzenia oraz wyniku „tygodnia kwalifikacyjnego” (18-24 września 2023 roku).

Najwięcej otrzymają emeryci mieszkający w pojedynkę. Im przysługuje od 500 do 600 funtów (ok. 2700-3200 zł). Różnica w kwocie uzależniona jest tylko od daty urodzenia. 100 funtów więcej otrzymają seniorzy urodzeni przed 25 września 1943 roku. Mieszkając z innymi osobami, stawki te są dużo niższe. Wynoszą od 250 do 350 funtów (ok. 1300-1800 zł). Tyle samo otrzymać mogą osoby przebywające w domu opieki.

