Będzie kolejna obniżka stóp procentowych? Członkini RPP nie wyklucza

W środę, podczas pierwszego po wakacyjnej przerwie posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 0,75 pkt. proc. Ruch ten był ogromnym zaskoczeniem, gdyż spodziewano się cięć co najwyżej o 0,25 pkt. proc.

Masłowska tłumaczy decyzję o obniżce stóp procentowych

O środowej decyzji mówiła w rozmowie z Radiem Lublin Gabriela Masłowska, członkini RPP. – Ta decyzja wynika z różnych uwarunkowań i jest dostosowana do obecnej sytuacji gospodarczej – powiedziała Masłowska.

– Jest to dosyć odważna decyzja. Trzeba zauważyć, że inflacja w ostatnim czasie spada i to szybciej niż spodziewaliśmy się, ale jednocześnie słabnie aktywność gospodarcza. Tempo wzrostu gospodarki maleje i to też bardziej niż się spodziewaliśmy. Dlatego ta decyzja jest dosyć ważąca – dodała.

Radykalna obniżka stóp procentowych doprowadziła do spadku wartości złotego wobec innych walut (tuż po ogłoszeniu przez RPP decyzji dolar wyceniany był na 4,26 zł, euro na 4,57 zł, a frank szwajcarski kosztował 4,78 zł). Według członkini RPP to głównie efekt odpływu tzw. kapitału spekulacyjnego i jest to raczej chwilowa reakcja.

– Jeśli nawet spadnie o 2 czy 3 procent kurs złotego to nie jest problem, ponieważ w ostatnich miesiącach wzrósł aż o 17 procent. Przy czym uważam, że jest to głownie spowodowane odpływem tzw. kapitału spekulacyjnego, który napływa na krótko do danej gospodarki, by zagarnąć zyski przy wysokich stopach procentowych, a następnie, jeśli się coś dzieje ze stopami procentowymi, to natychmiast odpływa do innych krajów, gdzie te stopy są wysokie – tłumaczyła w rozmowie z rozgłośnią Masłowska.

Będą kolejne obniżki stóp procentowych?

Pytana o to, czy w tym roku nastąpią kolejne obniżki stóp procentowych członkini RPP odpowiedziała: – Trudno przesądzać, czy w tym roku będą jeszcze obniżki stóp procentowych, ale nie można tego wykluczyć.

Czytaj też:

Członek RPP o kulisach ostatniego posiedzenia. „Zapadła cisza"

Czytaj też:

Były prezes NBP o decyzji RPP: Idziemy w ślady Turcji