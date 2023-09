Kaczyński: Będziemy bronić gotówki jak niepodległości

W sobotę Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konwencję programową w Końskich (woj. świętokrzyskie). Lider ugrupowania Jarosław Kaczyński ogłosił kolejną propozycją programową. Chodzi o emerytury stażowe – 38 lat dla kobiet, 43 dla mężczyzn.

Kaczyński o walce z patodeweloperką

Wicepremier mówił również m.in. o walce z patodewoloperką. – Chcemy zlikwidować patodeweloperkę i wszystko, co jest w tej sferze patologią. To otwarcie na załatwienie wreszcie w Polsce spraw mieszkaniowych – mówił prezes PiS.

Kaczyński mówił też o problemie z dostępnością mieszkań w Polsce. Jak stwierdził, jest to efekt układów, które mają celowo zmniejszać podaż mieszkaniową. – Popyt łatwo wzmóc, tylko z podażą jest gorzej, bo tu są różnego rodzaju układy. I my chcemy zlikwidować tą patodeweloperkę. Chcemy zlikwidować to wszystko, co jest w tej sferze patologią i według wyliczeń kosztuje Polskę 84 mld zł rocznie. To jest otwarcie na rozwiązanie w Polsce kwestii spraw mieszkaniowych – powiedział szef PiS.

Wicepremier podkreślał, że u „progu tych nowych, mam nadzieję ośmiu lat, jesteśmy w nowej sytuacji". Kaczyński podkreślił, że "drugiej takiej reformy finansów nie da się zrobić". – To oznacza, że będziemy musieli szukać i szukamy w naszym programie nowych źródeł naszej gospodarczej efektywności, naszego wzrostu – mówił Kaczyński.

Kaczyński o obronie gotówki

Prezes PiS podkreślił, że choć ważnym zagadnieniem w programie jego ugrupowania jest cyfryzacja, która „ma ogarnąć całą Polskę”, to należy bronić gotówki. – Polska ma być krajem scyfryzowanym. Z jednym zastrzeżeniem: będziemy bronić gotówki jak niepodległości – powiedział Kaczyński.

Lider partii rządzącej mówił też o transformacji energetycznej „z zachowaniem węgla”. – Zachowując podstawę naszego bezpieczeństwa, musimy dużo inwestować w energię atomową i różne rodzaje zielonej energii. To duża dźwignia rozwojowa – powiedział szef PiS.

W dniach poprzedzających konwencję PiS zapowiedziało m.in. modernizację bloków z wielkiej płyty, program "Lokalna półka", oraz dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla uczniów.

Czytaj też:

Jarosław Kaczyński: Chcemy, żeby cały nasz naród został nobilitowanyCzytaj też:

Henryk Stokłosa dla „Wprost” o nowym pomyśle PiS: Niemcy od lat to robią