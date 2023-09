Bazary jak McDonald's? Kołodziejczak zapowiada konkurencję dla supermarketów

Podczas dzisiejszej konwencji Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie wystąpił m.in. lider Agrounii Michał Kołodziejczak. Zapowiedział m.in. wprowadzenie przepisów, które "spowodują, że 51 proc. produktów w sklepach będzie polskich", a także konkurencję dla supermarketów.

Bazary jak McDonald's?

– Damy supermarketom konkurencję w postaci nowoczesnych hybrydowych bazarów, gdzie każdy z was będzie mógł zrobić zakupy za pomocą nowoczesnej aplikacji – powiedział szef Agrounii. – Mamy McDonaldy, gdzie możecie zrobić zakupy przez aplikację. Przecież my możemy mieć normalne bazary, gdzie będąc w pracy zrobicie w aplikacji zakupy i wracając do domu odbierzecie je – dodał.

W dalszej części swojego wystąpienia Kołodziejczak zażartował, zwracając się do lidera PO Donalda Tuska: „Można zrobić tak w McDonaldzie? To Donald musi mieć to zrobione najlepiej".

Koalicja Obywatelska ogłosiła w sobotę „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów". Wśród nich znalazły się m.in. 20 proc. podwyżki dla budżetówki, 30 proc. podwyżki dla nauczycieli, zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł, brak podatku dochodowego dla zarabiających do 6 tys. zł i niższy podatek dla pozostałych, brak podatku dochodowego od emerytur do 5 tys. zł i niższy podatek dla pozostałych, likwidację podatku Belki, zniesienie handlu w niedzielę, kredyt z oprocentowaniem 0 proc. na zakup pierwszego mieszkania, czy pełne finansowanie prodedury in vitro.

