Lokaty na trzy miesiące. 8 proc. to już przeszłość

Serwis Bankier.pl przyjrzał się lokatom na trzy miesiące. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej i już po pierwszej od ponad trzech lat obniżce stóp procentowych (w zeszłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej dokonała cięć o 0,75 punktów bazowych). Efekty widać, jeszcze miesiąc temumaksymalna stawka na depozycie kwartalnym wynosiła 8 proc. w skali roku. Obecnie jest to o 0,50 pkt proc. mniej.

Lokaty na trzy miesiące. Maksymalnie 7,50 proc.

Stawkę na poziomie 7,50 proc. oferuje BFF Banking Group, który proponuje lokatę Promocyjna Lokata Facto. Jak zauważa Bankier.pl, depozyt ma dość specyficzne warunki. Poza standardowym wymogiem posiadania rachunku depozytowego bank oczekuje jeszcze… cofnięcia zlecenia wypłaty środków z rachunku depozytowego na rachunek zewnętrzny. Na lokatę można wpłacać od 10 000 zł, do nawet 12 000 000 zł.

Na obniżkę oprocentowania i to aż o 0,75 pkt proc. – z 8 proc. do 7,25 proc. w skali roku – zdecydował się również wicelider zestawienia Inbank na Lokacie na Start. Oferta ta skierowana jest dla nowych klientów. W tym wypadku można wpłacać od 1000 do 50 000 zł.

Podium zamyka Citi Handlowy z Lokatą Promocyjną i oprocentowaniem na poziomie 7,20 proc. Z tej propozycji mogą skorzystać nowi klienci, którzy założą konto Citigold w ofercie „30 lat bankowości prywatnej w Polsce. Lokata 7.3”, zaakceptują regulamin oferty i zapewnią saldo dzienne w wysokości min. 450 000 zł.

7 proc. w czterech bankach

Oprocentowanie na poziomie 7 proc. oferują:

Bank Millennium – Lokata „Lubię to Polecam”,



Bank Pekao – Lokata z Żubrem,



PBS w Poznaniu – ekstraLOKATA 3M,



Toyota Bank – Lokata Plus.



