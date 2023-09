Po 20 latach podatek Belki zniknie? „Najwyższy czas"

W ramach przedstawionych w sobotę przez Koalicję Obywatelską „100 konkretów na 100 dni” pojawiło się zniesienie tzw. podatku Belki dla zysków z oszczędności i inwestycji (także na GPW) do 100 tys. zł, które będą trwały powyżej roku.

20 lat podatku Belki

Podatek od dochodów kapitałowych wprowadziła w 2002 roku koalicja SLD-PSL, a jego twórcą był ówczesny minister finansów Marek Belka. Choć późniejszy premier i prezes NBP spędził na Świętokrzyskiej 12 (siedziba resortu finansów) zaledwie osiem miesięcy, jego podatek przetrwał ponad 20 lat.

Co prawda kolejne ekipy rządzące zapowiadały jego likwidację, ale niezależnie od tego kto rządził, rozstanie z podatkiem było trudne, chociażby ze względu na fakt, iż był on istotnym źródłem dochodów budżetu państwa. Jak zauważa "Rzeczpospolita", rekordowy był zeszły rok, gdy do państwowej kasy popłynęło prawie 6 mld zł.

Eksperci o likwidacji podatku

Czy po wyborach podatek Belki zniknie? Przyklaskują temu przedstawiciele rynku kapitałowego, a także eksperci emerytalni. – Polski rynek kapitałowy potrzebuje mocnego impulsu do dalszego rozwoju. Jest to ważne szczególnie teraz, kiedy coraz szerzej trafia do nas konkurencja z zagranicy, przede wszystkim w postaci funduszy inwestycyjnych z Luksemburga – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą" Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych oraz prezes zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

– Tzw. podatek Belki miał być chwilowym rozwiązaniem i najwyższy czas, aby poważnie porozmawiać o jego likwidacji lub częściowym zniesieniu wobec osób, które inwestują długoterminowo – dodaje.

Zdaniem dr Marcina Wojewódki z Instytutu Emerytalnego każdą propozycję wzmacniającą ideę długoterminowego oszczędzania należy ocenić co do zasady pozytywnie. – Diabeł tkwi w szczegółach. Ale jeśli zapowiedzi częściowego zwolnienia dochodów kapitałowych z podatku się spełnią, to jak najbardziej powinno to zachęcić Polaków do średnioterminowego odkładania środków. Innymi słowy to dobry pomysł – mówi ekspert.

