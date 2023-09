Kredyty hipoteczne po obniżce stóp procentowych. „Siódemki" za chwilę znikną?

Blisko dwa tygodnie temu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 0,75 punktów bazowych. Ruch ten był ogromnym zaskoczeniem, gdyż spodziewano się cięć co najwyżej o 0,25 punków bazowych. Serwis Bankier.pl sprawdził, czy pierwsza od trzech lat obniżka stóp jest już widoczna w cennikach kredytów hipotecznych.

Alior Bank na czele

– Banki przygotowywały symulacje wkrótce po zaskakującej obniżce stóp procentowych i efekty zmian w polityce pieniężnej nie przełożyły się w pełni na rynkowe stawki – pisze portal.

Niektóre banki proponują oprocentowanie z „7" na początku. Według serwisu śmiało można jednak założyć, że niebawem nie zobaczymy już "siódemki" w ofertach zakładających sprzedaż krzyżową.

Portal pokazuje propozycje banków dla rodziny „dwa plus jeden” mieszkającej w Warszawie. Profilowi klienci kupują 55-metrowe mieszkanie z rynku wtórnego kosztujące 600 tys. zł. Założono, że kredytobiorcy mają co miesiąc do dyspozycji łącznie 13 tys. zł. W zestawieniu zaprezentowano propozycje banków przygotowane przy założeniu, że klienci nie mieli dotąd żadnej relacji z bankiem. Przedstawino kredyty z najkrótszym dostępnym okresem obowiązywania stałego oprocentowania (wyjątkiem jest Credit Agricole, w którym zamiast 5 lat prezentowana jest symulacja dla 7-letniego okresu).

Na czele zestawienia znalazł się Alior Bank (6,380 proc.), przed Santanderem i Bankiem BPS (odpowiednio 6,62 proc. i 6,75 proc.). Tuż za podium uplasował się ING Bank Śląski (6,97 proc.), a na piątym miejscu znalazł się PKO BP (7,28 proc.).

Bankier.pl zwraca uwagę, że prawie wszystkie instytucje obniżyły stawki w porównaniu z sierpniem. Na podobne ruchy decydowano się już wcześniej (od początku wakacji kredytodawcy korygowali cenniki, „schodząc” z ceny pieniądza średnio o ok. 0,5 pkt proc.). Reakcja wskaźników z rynku pieniężnego pokazuje jednak, że wrześniowa obniżka stóp procentowych nie tylko zaskoczyła skalą, ale także jest traktowana jako początek serii cięć, co znajduje swoje odbicie również w wycenach stałoprocentowych hipotek.

