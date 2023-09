H&M wycofuje produkt. Jest niebezpieczny dla zdrowia

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpłynęło zawiadomienie od H&M o wycofaniu ze sprzedaży bransoletki wyprodukowanej we Włoszech z powodu podwyższonej zawartości ołowiu. Sieć informuje, że bransoletka była sprzedawana w jej sklepach w dziale męskim oraz stronie hm.com w okresie 28.12.2022–11.07.2023 r.

H&M informuje klientów o wycofaniu bransoletki

UOKiK podaje, że „w zapinanych bransoletkach z koralikami sprzedawanych na dziale męskim od 28.12.2022 r. do 11.07.2023 r., marki H&M, numer produktu: 1163609, wyprodukowanych we Włoszech, wykryto podwyższoną zawartość ołowiu, co może być niebezpieczne dla zdrowia".

W placówkach H&M pojawiły się informacje dla klientów o wycofaniu produktu. – Klienci są informowani o konieczności zaprzestania użytkowania ww. produktu oraz proszeni o jego zwrot do najbliższego sklepu H&M w celu otrzymania zwrotu należności – informuje UOKiK.

Co istotne, klienci, którzy dokonają zwrotu produktu, nie muszą mieć przy sobie paragonu.

H&M podkreśla, że „nie ma doniesień o incydentach ani obrażeniach".

H&M zamyka sklepy

H&M to jeden z największych sprzedawców odzieży na świecie. Szwedzka sieciówka działa w 38 krajach (dokładnie od 20 lat w Polsce) i do niedawna posiadała ponad 5 tys. placówek na całym świecie (w naszym kraju jest ich niemal 200). To już jednak przeszłość, w związku z problemami finansowymi modowy gigant decyduje się na zamykanie kolejnych sklepów. W 2022 roku ich liczba została zredukowana do 4465, w najbliższym czasie zamkniętych ma zostać ok. 100.

H&M notuje straty od początku pandemii. Po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę sieć wycofała się z Rosji, gdzie posiadała blisko 200 sklepów. W ubiegłym roku firma była zmuszona zredukować zatrudnienie i zwolnić blisko 1,5 tys. pracowników. Na złą sytuację finansowa wpływają także malejąca marża oraz rosnące koszty. H&M planuje postawić większy nacisk na sprzedaż internetową, a jednocześnie zlikwidować najbardziej nierentowne sklepy.

