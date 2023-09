Ilu obcokrajowców pobiera 500 plus? Podano dane

Z danych, które podaje serwis MondayNews.pl wynika, że w okresie styczeń-czerwiec br. – w ramach programu Rodzina 500 plus – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłacił ponad 2 mln świadczeń na rzecz dzieci obcokrajowców. Najwięcej świadczeń, bo blisko 1,8 mln przekazano na rzecz Ukraińców. Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele Białorusi (prawie 101,5 tys.), Rosji (20,8 tys.), Wietnamu (13,5 tys.), Rumunii (12,4 tys.) oraz Bułgarii (ponad 9,5 tys.).

Liczba beneficjentów 500 plus wzrośnie?

W całym 2022 roku wypłacono ponad 3,2 mln świadczeń. W zeszłym roku obcokrajowcy stanowili 4 proc. świadczeniobiorców 500 plus. Eksperci przewidują, że do końca tego roku obywatele innych państw będą stanowić już 5 proc. beneficjentów świadczenia.

– Z przytoczonych danych wynika, że udział obcokrajowców w programie Rodzina 500 plus w 2022 roku był na poziomie 4 proc.. Biorąc pod uwagę, że tylko dzieci ukraińskie stanowiły w poszczególnych rocznikach w wieku szkolnym 5-8%, można wysnuć wniosek, iż istotna część cudzoziemców w Polsce nie korzystała od początku z przysługującego im prawa do świadczenia. Wiedza na ten temat prawdopodobnie upowszechniła się szczególnie wśród przedstawicieli innych nacji. W związku z tym można przewidywać, że liczebność obcokrajowców korzystających z tego prawa osiągnie w tym roku rekord – komentuje Kamil Sobolewski, główny ekonomista organizacji Pracodawcy RP, cytowany przez MondayNews.pl.

Wraz z początkiem przyszłego roku nastąpi waloryzacja 500 plus do kwoty 800 zł. Sobolewski wylicza, że po podwyżce świadczenia jego koszt wyniesie ok. 65 mld zł rocznie. Wspomniane 5 proc., które przypada na obcokrajowców, to wydatek ok. 1,3 mld złotych.

– To umiarkowana kwota rzędu 0,16 proc. wydatków budżetu albo niecały 1 proc. przyszłorocznego deficytu budżetowego, jeśli chcemy przyciągnąć do Polski obcokrajowców, którzy podejmą w naszym kraju legalne zatrudnienie, zintegrują się społecznie i kulturowo. Jeśli te osoby poznają nasz język, normy prawne i zwyczaje, stając się z czasem pełnoprawnymi obywatelami, to uzupełniają deficyt osób w wieku produkcyjnym. Szacuje się, że przez następnych 30 lat będzie on narastał w Polsce w tempie nawet 1000 mieszkańców każdego dnia roboczego. Powinniśmy więc zapewnić cudzoziemcom równe, a także jasne zasady i szanse – podkreśla ekspert.

