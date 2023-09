Mały ZUS ostro w górę. Efekt decyzji rządu

Przypomnijmy, że tzw. mały ZUS to niższe składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają prowadzić działalność lub powracają na rynek po minimum pięciu latach przerwy. Z preferencyjnej wysokości składek ZUS można skorzystać przez 24 miesiące. Zawieszenie działalności gospodarczej nie przerywa biegu okresu uprawniającego do małego ZUS-u.

Mały ZUS mocno w górę

Podstawa składek, bez składki zdrowotnej, wynosi dla małego ZUS 30 proc. wynagrodzenia minimalnego. W pierwszej połowie roku podstawa ta wynosiła 1047 zł, a składki od niej liczone – 331,26 zł miesięcznie. Od lipca br. – w związku z drugą podwyżką płacy minimalnej – podstawa wynosi 1080 zł, a składki – 341,72 zł.

Jak będzie w przyszłym roku? Przypomnijmy, że pod koniec zeszłego tygodnia rząd poinformował, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w styczniu przyszłego roku do poziomu 4242 zł brutto, zaś w lipcu do poziomu 4300 zł brutto (podobnie jak w tym roku dwukrotna podwyżka najniższej krajowej ma związek z wysoką inflacją).

Z wyliczeń zaprezentowanych przez firmę inFakt wynika, że wysokość składek w ramach tzw. małego ZUS wzrośnie w 2024 roku o około jedną piątą w porównaniu do analogicznych okresów tego roku i – jak zauważa firma – będzie to "historyczny wzrost składek ZUS".

Od stycznia przyszłego roku podstawa składki wzrośnie do 1273 zł, co oznacza, że składki (bez składki zdrowotnej) od niej liczone wyniosą 402,65 zł. To o 71,39 zł więcej niż w okresie styczeń – czerwiec tego roku. Z kolei od lipca podstawa składki wzrośnie do 1290 zł. To oznacza, że za okres od lipca go grudnia 2024 roku należność wyniesie 408,16 zł miesięcznie, co oznacza wzrost o 66,44 zł w porównaniu z drugą połową 2023 roku.

Do powyższych kwot należy doliczyć składkę zdrowotną, która uzależniona jest od wybranej formy opodatkowania. W przypadku osób rozliczających się na skali podatkowej składka zdrowotna wynosi 9 proc. dochodu, a osób rozliczających się metodą podatku liniowego – 4,9 proc. dochodu. Przy czym – to dodatkowy warunek – składka nie może być niższa niż 9 proc. liczone od wynagrodzenia minimalnego. W tym roku jest to co najmniej 314,10 zł miesięcznie, zaś w 2024 roku wysokość składki minimalnej wyniesie od stycznia 381,78 zł, a od lipca – 387 zł.

