Po tragedii Fakro. Emilewicz: „Rosyjskie barbarzyństwo..."

W wyniku przeprowadzonego w tym tygodniu rosyjskiego ataku na Lwów spłonęła hala produkcyjna polskiej firmy Fakro, w tym 2 tys. gotowych okien, a także magazyn częściowo udostępniony dla Caritas Lwów. Według prezesa firmy Ryszarda Florka szacunkowe straty wynoszą ok. 30 mln zł.

Emilewicz o tragedii Fakro

Do tragedii, jaka spotkała firmę Fakro odniosła się Jadwiga Emilewicz, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, a zarazem pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej. – Niestety w kraju dotkniętym wojną i rosyjską agresją dochodzi do takich tragedii jak ta wczorajsza w fabryce okien Fakro. Całkowity brak poszanowania prawa międzynarodowego i rosyjskie barbarzyństwo dały kolejny raz o sobie znać – powiedziała Emilewicz.

Pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej zwraca uwagę, że odbudowa Ukrainy z udziałem sektora prywatnego nie odbędzie się bez międzynarodowych i państwowych gwarancji ubezpieczeniowych na wypadek tego typu ataków.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z firmami operującymi na Ukrainie. Przygotowaliśmy też rozwiązanie, które ma mitygować ryzyko związane z działaniem biznesowym na terytorium ogarniętym wojną – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Wsparcie dla polskiego biznesu na Ukrainie

Chodzi o ubezpieczenia Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych gwarantowane przez Skarb Państwa dla firm podejmujących działalność gospodarczą na Ukrainie. O rozwiązaniu tym i innych instrumentach wsparcia polskiego biznesu na Ukrainie Emilewicz mówiła w niedawnym wywiadzie dla Wprost.pl.

– To, co jest dzisiaj naszym celem to przygotowanie instrumentów wsparcia dla polskiego biznesu, które będą uruchomione jeszcze pod koniec tego roku. Takim instrumentem są ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa, oferowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. To pierwsza taka oferta w Europie. Takim też będzie wreszcie fundusz, który przygotowuje Polski Fundusz Rozwoju. Pozwoli on polskim inwestorom sięgnąć po cierpliwe, długoterminowe środki po to, aby realizować inwestycje w Ukrainie – powiedziała pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej.

