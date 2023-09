Zabezpieczenie granicy z Białorusią. Ważny komunikat Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej poinformowała na platformie X (dawniej Twitter), że prowadzi postępowania o udzielenie zamówień na budowę zabezpieczenia granicy państwowej z Białorusią na odcinku rzeki Bug w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej oraz na odcinku rzek Świsłocz i Istoczanka w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

Ponad 40 osób próbowało przekroczyć granicę

W czwartek rano Straż Graniczna poinformowała również, że 43 cudzoziemców próbowało minionej doby przedostać się z Białorusi do Polski. – W dniu 20 września do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 43 cudzoziemców, w tym jedna osoba na widok patroli zawróciła na Białoruś. Zatrzymane osoby to obywatele Erytrei, Etiopii, Iranu i Syrii – czytamy w komunikacie Straży Granicznej na platformie X.

Z informacji Straży Granicznej wynika, że zdarzenia miały miejsce na odcinkach ochranianych przez pograniczników z placówek z Dubicz Cerkiewnych, Białowieży i Lipsku.

Według statystyk Straży Granicznej, od początku roku na granicy polsko-białoruskiej było 21 tys. prób nielegalnego jej przekroczenia. W marcu i kwietniu było po ok. 2,5 tys. takich prób, w maju ok. 3 tys. W czerwcu odnotowano ich również niespełna 3 tys. W lipcu było 4 tys. takich prób, a w sierpniu – blisko 2,8 tys.

Od początku września Podlaski Oddział SG odnotował ponad pół tysiąca prób. Zatrzymywani w tym roku na granicy cudzoziemcy pochodzili z 52 krajów.

Na długości 186 km granicy z Białorusią zbudowana została w 2022 roku stalowa zapora o wysokości 5,5 m, która jest głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Jej uzupełnieniem jest system kamer i czujników, który powstał na 206 km tej granicy, a centrum nadzoru gdzie są analizowane, monitorowane na bieżące dane z bariery elektronicznej jest w Białymstoku w Podlaskim Oddziale SG.

Czytaj też:

Migrantka z noworodkiem przy granicy z Białorusią. SG ujawniła szczegóły akcjiCzytaj też:

Kryzys na granicy, SG opublikowała nagranie. „Kocham Niemcy, pier*** się Polsko”