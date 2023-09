Wakacje kredytowe 2024. Jest oficjalna deklaracja Mateusza Morawieckiego. Co wiemy o programie?

Pod koniec lipca minął rok od wejścia w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa wprowadziła tzw. wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez cztery miesiące w 2022 roku i cztery miesiące w 2023 roku.

Wakacje kredytowe 2024. Będzie kryterium dochodowe

Zainteresowanie programem okazało się ogromne. Szacuje się, że wakacjami kredytowymi objęto ponad milion kredytów na kwotę ok. 285 mld zł. Nie zaskakuje zatem fakt, że od dłuższego czasu trwały spekulacje w kwestii przedłużenia wakacji kredytowych na 2024 rok. Na początku czerwca, w wywiadzie dla Wprost.pl premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd rozważa przedłużenie tego rozwiązania o kolejne pół roku lub nawet o rok, zaznaczając, że rząd nie wyklucza zastosowania kryterium dochodowego.

We wczorajszym wywiadzie dla Polsat News szef rządu oficjalnie poinformował, że wakacje kredytowe 2024 będą.

– Wakacje kredytowe będą przedłużone na cały przyszły rok – powiedział Morawiecki, zaznaczając jednak, że zastosowane będzie kryterium dochodowe. – Nie chcemy, aby mogli z nich skorzystać ci bardziej zamożni, bardziej majętni, ci, których stać na spłatę – wyjaśnił premier.

Na razie nie wiadomo, o jakiej kwocie progu dochodowego mowa. Serwis Business Insider Polska podał niedawno – powołując się na źródła w rządzie – iż kryterium ma być na tyle wysokie, by z wakacji kredytowych 2024 mogło skorzystać około 90 proc. kredytobiorców.

Do tej pory, aby skorzystać z wakacji kredytowych, należało spełnić łącznie dwa warunki: zawrzeć umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r. oraz zakończyć okres kredytowania co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Jeśli kredytobiorca korzysta już z wakacji kredytowych uzgodnionych wcześniej z bankiem, a złoży wniosek o wakacje na mocy nowych przepisów, to termin tych pierwszych wakacji skróci się z chwilą złożenia nowego wniosku u kredytodawcy.

Wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy zawartej w złotych polskich w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. To nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytowych:

po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r.



po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r.



Ile można zaoszczędzić?

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Z przykładu zamieszczonego na rządowych stronach wynika, że w sytuacji gdy rata kredytu wzrosła np. z 1500 zł do 2400 zł, to przy 8-miesięcznych wakacjach kredytowych (4 × w 2022 r. oraz 4 × w 2023 r.) obciążenie kredytobiorcy w latach 2022-2023 zmniejszy się o 19 200 zł.

Z kolei z wyliczeń ekspertów przedstawionych przez „Fakt" wynika, że osoba, która spłaca kredyt zaciągnięty w kwietniu 2021 roku na 30 lat na 300 tys. zł, bez wakacji kredytowych musiałaby oddać bankowi w zeszłym roku prawie 24 tys. zł rat. Jeśli skorzystała z pomocy zaoszczędziła 9,8 tys. zł, a w tym roku 9,4 tys. zł. W przyszłym roku będzie to natomiast 7,6 tys. zł.

– Wyliczenie jest przy założeniu, że WIBOR 3M będzie nadal spadał i w IV kw. 2024 r. wyniesie 4 proc. – podkreśla cytowany przez gazetę Jarosław Sadowski analityk Expandera.

By wystąpić o wakacje kredytowe, wystarczy złożyć wniosek (pisemnie, e-mail, bądź przez bankowość elektroniczną). W ciągu 21 dni bank może przesłać potwierdzenie, że otrzymał wniosek oraz informację o wysokości opłat z tytułu umów ubezpieczenia. Wakacje kredytowe zaczną się z chwilą doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy. Oznacza to, że to kredytodawca będzie związany decyzją kredytobiorcy.

