Jeszcze w tym roku tysiące Polaków mogą stracić dostęp do TVP. Powód jest jeden

Portal przypomina, że wiosną zeszłego roku w Polsce trwał proces zmiany standardu naziemnej telewizji cyfrowej. Na DVB-T2/HEVC przeszły: MUX-1 (Eska TV, Polo TV, TTV, Antena HD, TV Trwam, Stopklatka, Fokus TV), MUX-2 (Polsat, Super Polsat, TV4, TV6, TVN, TVN7, TV Puls i Puls 2) i MUX-4 (Wydarzenia 24). Odbiorcy naziemni ze starszymi telewizorami i tunerami, stracili dostęp do tych stacji. Zamiast nich pojawił się komunikat o braku sygnału lub po prostu czarny ekran. Takie osoby obecnie mogą oglądać tylko kanały z MUX-3 (TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Sport, TVP Historia), a także MUX-8 (Nowa TV, WP, Zoom TV, Metro).

Tysiące widzów straci dostęp do TVP? Komentarz nadawcy

Pierwotnie MUX-3 miał zmienić standard razem z pozostałymi, ale krótko przed rozpoczęciem procesu, szef MSWiA zwrócił się do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) o przesunięcie terminu w związku z wojną na Ukrainie. Ten wyraził zgodę, by trzeci multipleks nadawał w starym standardzie do końca 2023 roku. Do kiedy konkretnie? Jak piszą Wirtualnemedia.pl, najbardziej realny termin to listopad, bądź początek grudnia. TVP nie zdradza póki co konkretnego harmonogramu.

– Zgodnie z obowiązującą decyzją rezerwacyjną dla MUX-3 „zmiana systemu emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC nastąpi nie później niż do dnia 1 stycznia 2024 roku – informuje portal Centrum Informacji TVP.

Nadawca publiczny nie odpowiedział na pytanie, czy możliwe jest kolejne przesunięcie zmiany standardu. Osoby, które nie chcą w tym roku stracić dostępu np. do TVP1, TVP2, czy TVP Info powinno zatem zainteresować się wymianą sprzętu.

Czytaj też:

Duda o wykorzystywaniu TVP w kampanii: Takie są po prostu prawa życiaCzytaj też:

Program Kłeczka w TVP zamienił się w farsę. Takiej awantury dawno na wizji nie było