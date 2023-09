Są nowe stawki obligacji skarbowych. Ministerstwo podało szczegóły

Ministerstwo Finansów przedstawiło w poniedziałek oprocentowanie obligacji skarbowych w październiku.

Oprocentowanie obligacji skarbowych w październiku

Resort podał, że oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich – mimo obniżenia stopy referencyjnej NBP do 6,00 proc. – wyniesie odpowiednio 6,50 proc. i 6,75 proc. (we wrześniu było to 6,75 proc. i 6,85 proc.).

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00 proc. w skali roku, a 3-letnich 6,85 proc. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 7,00 proc. dla 4-latek oraz 7,25 proc. dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane będą odpowiednio 7,20 proc. i 7,50 proc. w pierwszym roku.

– Aby zapewnić nabywcom obligacji atrakcyjne możliwości lokowania oszczędności w dłuższym okresie, w październiku proponujemy naszym klientom nowe lepsze warunki dla obligacji oszczędnościowych. W październiku trafią do sprzedaży obligacje 1-roczne ze stopą 6,50 proc. w pierwszym okresie odsetkowym i 2-letnie oprocentowane 6,75 proc. w pierwszym okresie odsetkowym. Podnosimy marżę zarówno obligacji 2-letnich, których oprocentowanie w kolejnych okresach odsetkowych uzależnione jest od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, jak i marże dla obligacji 4-, 6-, 10 i 12-letnich, których oprocentowanie uzależnione jest od inflacji – informuje Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

– Dzięki tym decyzjom, Polacy nadal będą mogli elastycznie lokować swoje środki w długim horyzoncie czasowym i otrzymać jeszcze korzystniejsze oprocentowanie przez kolejne lata oszczędzania, korzystając z szerokiej sieci dystrybucji oferowanej przez dwa wiodące krajowe banki – dodaje.

„Najbezpieczniejszy sposób lokowania środków"

Wiceszef resortu finansów podkreśla, że obligacje skarbowe to „najbezpieczniejszy sposób lokowania środków, bez limitów kwotowych z elastycznym dostępem do zgromadzonych pieniędzy". Skuza podał, iż od początku tego roku klienci zakupili obligacje o wartości ponad 28,7 mld złotych, przeznaczając na ich zakup średniomiesięcznie ponad 3,5 mld złotych.

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej NBP i marży, która wynosi w przypadku oferowanych instrumentów 0,00 proc. dla obligacji 1-rocznych. Dla październikowej serii obligacji 2-letnich podniesiono marżę do 0,50 proc.

Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży, którą dla emisji październikowej podnosiono do wysokości 1,25 proc.. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich. W tym przypadku marżę podnosiono do wysokości 1,50 proc.

Z kolei oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży. Dla obligacji rodzinnych sprzedawanych w październiku również podniesiono marżę. Nowe marże to odpowiednio 1,75 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2,00 proc. dla 12-letnich.

