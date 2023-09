Lokaty na rok. Maksymalnie można zyskać 6,50 proc.

Serwis Bankier.pl przeanalizował lokaty bankowe na 12 miesięcy. Zestawienie powstało na podstawie obowiązującej stawki procentowej.

Lokaty na rok. Kto liderem?

Jeszcze przed miesiącem maksymalna stawka na lokacie rocznej wynosiła 7,50 proc. Teraz jest to 6,50 proc. Niezmienny pozostaje natomiast lider zestawienia, którym jest Volkswagen Bank GmbH Oddział w Polsce, który oferuje Lokatę Plus. Z propozycji mogą skorzystać posiadacze konta w instytucji. Co istotne, wspomniane oprocentowanie dotyczy wkładów od 100 000 zł. Poniżej tej kwoty obowiązuje niższa stawka.

Drugie miejsce w rankingu lokat rocznych również zajęła Lokata Plus, tyle że od Toyota Banku i z oprocentowaniem 6,20 proc. W tym wypadku również z oferty mogą skorzystać posiadacze konta. Wpłacać można od 2000 do 40 000 zł.

6 proc. w czterech bankach

Na podium znalazły się aż cztery instytucje, które proponują oprocentowanie na poziomie 6 proc. Chodzi o:

Bank Nowy (NOWYdepozyt 12M Gwarantowany) – oferta dla nowych, klientów, którzy założą rachunek depozytowy, maksymalnie można wpłacić 100 000 zł;



BFF Banking Group (Lokata Facto) – oferta dla posiadaczy rachunku depozytowego, maksymalnie można wpłacić nawet 12 000 000 zł;



Inbank (Lokata standardowa) – brak warunków dodatkowych, maksymalnie można wpłacić 50 000 zł;



PKO BP (Lokata na Nowe Środki) – oferta dla klientów, którzy wpłacą nowe środki, wpłacać można od 1000 zł.



Oprocentowanie powyżej poziomu 5 proc. oferują ING Bank Śląski (Lokata terminowa Plus) oraz BOŚ Bank (Lokata Promocyjna). Stawki wynoszą odpowiednio 5,50 proc. i 5,25 proc. 5 proc. proponuje natomiast Santander Consumer Bank na Lokacie Online na Nowe Środki.

