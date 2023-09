Pracodawcy nie nadużywają umów o dzieło. ZUS przekazał dane

Od 1 stycznia 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) prowadzi rejestr umów o dzieło. Obowiązek zgłaszania przez pracodawcę zawarcia takiej umowy nałożyła przyjęta w 2020 roku tarcza antykryzysowa.

Ile zawarto umów o dzieło? Dane ZUS

Obowiązek powiadomienia ZUS o zawarciu umowy o dzieło ma każdy płatnik składek lub osoba fizyczna, jeżeli zleci wykonanie dzieła osobie, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Umowę o dzieło należy wykazać w formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło), który można przekazać Zakładowi poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Należy podkreślić, że dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD i w jednym takim formularzu można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

Okazuje się, że pracodawcy nie nadużywają umów o dzieło. Z danych ZUS, które podaje Dziennik Gazeta Prawna wynika, że w I półroczu tego roku zgłoszono 850 tys. umów. To o jedną piątą więcej niż dwa lata temu, ale też tylko nieco ponad 1 proc. więcej niż rok wcześniej.

– Liczba umów o dzieło, która została zgłoszona po dwóch kwartałach 2023 r., jest wyższa o 11,2 tys. niż w 2022 r. i o 143,6 tys. niż 2021 r. – mówi w rozmowie z gazetą Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Szefowa Zakładu podkreśla, że publikowane regularnie dane pokazują, że „wbrew przypuszczeniom w Polsce nie zawiera się rocznie kilku milionów umów o dzieło".

Umowy najczęściej z 30-latkami

Z danych, które przytacza dziennik wynika, że umowy o dzieło są nieco częściej zawierane z mężczyznami (53 proc.). Co czwarty (26 proc.) ze wszystkich wykonawców to osoba w wieku 30-39 lat, niewiele mniej, bo 22 proc. to pracownicy w wielu 40-49 lat. W ramach umów o dzieło zatrudniani są także cudzoziemcy. Łącznie ich liczba w formularzach RUD wyniosła prawie 13 tys. Większość z nich to Ukraińcy.

Przypomnijmy, że umowę o dzieło należy zgłosić maksymalnie w ciągu tygodnia od jej zawarcia. Jeśli przedsiębiorca tego nie zrobi, wówczas musi liczyć się z karą na poziomie nawet 5 tys. zł.

